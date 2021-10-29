الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنظيم قوافل طبية متعددة التخصصات بالمناطق الأكثر احتياجاً بالمنوفية في نوفمبر

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

 أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار تنفيذ خطة القوافل الطبية العلاجية الشاملة لتوفير خدمات الرعاية الصحية اللازمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً بكافة القرى والمناطق النائية بنطاق المحافظة، والتي تنظمها مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة وبإشراف وزارة الصحة لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

 وأوضح محافظ المنوفية إلى أنه من المقرر تنظيم قوافل طبية متعددة التخصصات خلال شهر نوفمبر القادم 2021، على أن تبدأ يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 28 من نفس الشهر بواقع يومين بكل قرية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لاستهداف أكبر عدد من المواطنين  مؤكدا على تكاتف كافة الجهود وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقوافل الطبية لتقديم خدمات طبية متميزة.

- تفاصيل ومواعيد القوافل الطبية

 من جهته قال الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إن القوافل الطبية العلاجية سوف تتضمن قرية ميت مسعود التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم يومي 3 ، 4 نوفمبر المقبل والتي تخدم ما يزيد عن 6 آلاف مواطن، وقرية شما بأشمون يومي 6 ، 7 وتخدم ما يزيد عن 33 ألف مواطن ، وقرية كفر زين الدين بقويسنا يومي 10 ، 11 نوفمبر وتخدم ما يزيد عن 6 آلاف مواطن ، بالإضافة إلى قرية عمروس بالشهداء يومي 17، 18 نوفمبر وتخدم ما يزيد عن 9 آلاف مواطن ، وكذا قرية طنوب بتلا يومي 24 ، 25 نوفمبر لخدمة ما يقارب من 16 ألف مواطن، وقرية السلام بالسادات يومي 27 ، 28 نوفمبر بما يقارب 10 آلاف مواطن.
ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية والتي تساهم بدورها في التخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم، مؤكداً دعمه الكامل للمنظومة الصحية بكافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين  .

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