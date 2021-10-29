إعلان «فيسبوك» تغيير اسمها يثير حالة من الاستياء

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن إعلان مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" أن شركته للتواصل الاجتماعى ستغير اسمها إلى "ميتا" فى إعادة تسمية للواقع الافتراضى، قد أثار حالة من الاستياء والذهول.

وكان زوكربيرج قد قال، أمس الخميس، إن ميتا ستمثل فيسبوك، وأيضا التطبيقات الأخرى مثل إنستجرام وواتس آب، والعلامة التجارية للواقع الافتراضى "أوكولاس".

وقال عملاق التكنولوجيا فى تغريدة: "إعلان عن ميتا، الاسم الجديد لشركة فيس بوك. ميتا تساعد فى بناء الميتافيرس، وهو مكان سنلعب ونتواصل فيه بتقنية ثلاثية الأبعاد. مرحبا بكم فى الفصل التالى من التواصل الاجتماعى".

وقالت الجارديان إن إعادة التسمية تأتى فى ظل ما تواجهه الشركة من سلسلة من الأزمات الدعائية، وقد كشفت سلسلة من الوثائق تم نشرها مؤخرا، وعرفت باسم أوراق "فيسبوك"، عن العمل الداخلى للشركة، فى ظل مزاعم من موظفة سابقة بأن الشركة وضعت الأرباح قبل تخليص منصتها من خطاب الكراهية والتضليل المعلوماتى.

وفى رد فعل على إعلان زوكربيرج، قام البرنامج الساخر ذا دايلى شو بتعديل فيديو العرض التقديمى لميتا الخاص بزوكربيرج، من خلال تركيب صوت الأخير على لقطات أعمال شغب وقت اقتحام الكونجرس، ومسيرة القوميين البيض فى شارلوتسفيل عام 2017، وفى الفيديو المعدل، ظهر زوكربيرج وهو يقول: تخيل أنك ترتدى نظارتك أو تستخدم سماعات الأذن وأنت فى ساحة منزلك ولديك رؤية ملهمة بشكل مذهل عما تجده جميلا، مصحوبا بصور مقتحمى الكونجرس والقوميين البيض.

بينما علقت النائبة الديمقراطية التقدمية الكسندريا أوكازيو كورتز قائلة إن ميتا هى سرطان الديمقراطية، وقال السيناتور ريتشارد بلومنثال إن تغيير الاسم ليس أكثر من محاولة للارتباك والإلهاء لكنها فى النهاية لن تمحو سنوات من الممارسات التضليلية وعدم الاهتمام بالخصوصية ورفاهية الأطفال ونشر الكراهية والإبادة.

فيما رفض السيناتور إد ماركى الاعتراف بتغيير الاسم، وقال إن "فيسبوك" يريدنا أن نبدأ فى منادته بميتا، لكننا سنواصل مناداته كما هو، تهديد للخصوصية والديمقراطية والأطفال.