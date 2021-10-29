حظك اليوم لجميع الأبراج الجمعة 29 أكتوبر

قدمت جاكلين عقيقي خبيرة الفلك التوقعات الفلكية، اليوم الجمعة 29 أكتوبر لجميع الأبراج وجاءت علي النحو التالي

- الحمل

مهنياً: تطالب اليوم بزيادة على الراتب بعد فترة من الجهد والعمل، بعض المفاجآت السارّة في العمل تنعشك.

عاطفياً: إنطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار عاطفي، ولا سيّما بعد الركود الذي عرفته أخيراً.

صحياً: قراراتك الصائبة على الصعيد الصحي تكون دافعاً إلى جعل الآخرين يجارونك في كل ما تقوم به رياضياً.

ومن مشاهير هذا البرج صبا مبارك.

- الثور



مهنياً: كن أكثر تروياً لئلا ترتكب الأخطاء في الحكم على الأمور، وتجنّب النزاعات مع المسؤولين والزملاء كما مع العادة، وخفف من الطموحات الكبيرة.

عاطفياً: ابتعادك عن الشريك أكثر من المعتاد يولد الشك لديه، فحاول تمضية أطول وقت إلى جانبه.

صحياً: وضع صحي ما يقلق راحتك ويوتر أعصابك، صارح المقربين منك به فتريح نفسك نوعاً ما

ومن مشاهير هذا البرج توم هانكس.

- الجوزاء



مهنياً: تشعر بالجرأة وترغب في استلام زمام أمورك، وحسنًا تفعل، ويقدّر الآخرون قيادتك وأسلوبك الجديد.

عاطفياً: الغيرة تهدد مستقبلك مع الحبيب وأنت متسلط تجاهه، فكن اكثر ليونة في تعاملك معه.

صحياً: لا تعتذر عن المشاركة في رحلات أو نزهات، فهي من بين الحلول القادرة على إراحتك نفسياً وجسدياً.

ومن مشاهير هذا البرج أنجلينا جولي

- السرطان

مهنياً: تبدو اليوم مرتاحاً أمام بعض الأحداث والتطوّرات لكن ثمة تجديد في أوضاعك وتغيير في ظروف حياتك.

عاطفياً: تحاول أن تنجح علاقتك بالحبيب لكن تشعر أن هذه المحاولات بلا جدوى، ابحث عن الأسباب.

صحياً: أنت غريب الأطوار بعض الشيء بالنسبة إلى الرياضة وتعتقد أنها غير مفيدة، لكنك على خطأ.

ومن مشاهير هذا البرج توم كروز.

- الأسد

مهنياً: تمارس جاذبية نادرة وتتاح لك فرص كثيرة للتعبير عن نفسك بلا قيود، وتعالج كل المسائل بحنكة وذكاء.

عاطفياً: عليك ان تكون مستعداً للمرحلة المقبلة، وخصوصاً أن متغيرات كثيرة تلوح في الأفق، فحاول أن توظفها لمصلحة علاقتك بالشريك.

صحياً: النصائح التي يقدمها بعض الاختصاصيين في البرامج التلفزيونية، تعود عليك بالفائدة إذا تقيّدت بها بحذافيرها.

ومن مشاهير هذا البرج أنيس منصور.

- العذراء

مهنياً: مهما حاول بعضهم النيل من عزيمتك، فإنهم لن يفلحوا لأنك الأقوى والأكثر ثباتاً بين سائر المنافسين والمتربصين بك شراً.

عاطفياً: تزدهر الصداقات وتتعدّد الرغبات، فيميل القلب الى وجوه كثيرة، وقد يحتار في الخيار.

صحياً: قد تحتار في اختيار المشاريع المعروضة عليك للترفيه والترويح عن النفس، فحاول أن تشارك في جميعها.

ومن مشاهير هذا البرج كاظم الساهر.

- الميزان



مهنياً: تقوم بمبادرات وتخوض مغامرات مدعوماً بقوة جسدية ومعنوية، وقد تقدم على إنقاذ أحد الزملاء فتلاقي الإعجاب والتقدير.

عاطفياً: إنه يوم ممتاز للقاءات الرومانسية البعيدة عن الأجواء الصاخبة، ويسمح لك بالاعتماد على الحبيب وقدراته وجهوده.

صحياً: تكون الإرادة صلبة جداً وعزيمتك، لا تلين أمام جميع المغريات المضرة بالصحة.

ومن مشاهير هذا البرج كيم كارداشيان.

- العقرب

مهنياً: تشعر بالانكماش وتحتاج إلى مساعدة معنوية، وقد تكون الدبلوماسية واللباقة ضروريتين للتعاطي مع الآخرين.

عاطفياً: الحوار الهادىء يمكّنك من حلّ العراقيل، إلا أنّ الشريك قد لا يقتنع بسهولة، فلا تستسلم أمام الضغوط.

صحياً: الإرهاق قد يورطك في مشاكل صحية كثيرة مثل فقدان المناعة والشعور بالوهن.

ومن مشاهير هذا البرج منى زكي.

- القوس

مهنياً: قد تنطلق المشاريع بقوة، وقد تظهر مسائل مصرفية أو معاملات إدارية، حتى لو تأخرت بعض المساعي، فإن الأمور تسير جيداً.

عاطفياً: تنجذب إلى شخص ناضج تعتبره مرجعاً لك، وتثير علاقتك به بعض الحساسيات.

صحياً: آلام جانبية وميل إلى استهلاك الأدوية بكثافة وفي غير محلها.

ومن مشاهير هذا البرج علا غانم.

- الجدي



مهنياً: قد تطرأ تغييرات على مجال عملك وفي المؤسسة التي تعمل لديها، لكنها تكون في مصلحتك في نهاية المطاف.

عاطفياً: تختبر هذا اليوم طارئا في علاقتك الزوجية ويطرأ ما قد يضعها على المحك، فإما الاستمرارية أو الانفصال.

صحياً: لا تفسح في المجال أمام أحد لينغص عليك حياتك ويستفزك.

ومن مشاهير هذا البرج درة.

- الدلو

مهنياً: قد تحتاج إلى الصبر والهدوء والانتباه الدقيق وتعامل مع الوضع بانضباط بعيداً عن المغامرات والاستثمارات المجازفة.

عاطفياً: تستعيد والشريك بعض الأحلام الماضية، أو يعيد إليك أمراً قديماً، او يجعلك تراجع ما فات.

صحياً: الصحة سيف ذو حدين: إذا أهملتها أنت الخاسر، وإذا اهتممت بها ربحت نفسك.

ومن مشاهير هذا البرج باريس هيلتون.

- الحوت



مهنياً: يشير هذا اليوم إلى تغيير إيجابي، فيأتي بأخبار حول حملة إعلانية أو سفر مميّز تكون نتائجه غير متوقعة وتدهش الجميع.

عاطفياً: تكون احتياطاتك لتفادي تفجر وضعك العاطفي مناسبة جداً، وتحاول استدراك الأمور بأسرع ما يمكن.

صحياً: حدد أهدافك وأولوياتك الصحية وكن دقيقاً في تنفيذ التمارين الرياضية المفيدة لك.

ومن مشاهير هذا البرج آسر ياسين.