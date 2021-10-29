الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع الأبراج الجمعة 29 أكتوبر

الابراج
الابراج

قدمت جاكلين عقيقي خبيرة الفلك التوقعات الفلكية، اليوم الجمعة 29 أكتوبر لجميع الأبراج وجاءت علي النحو التالي

 - الحمل

مهنياً: تطالب اليوم بزيادة على الراتب بعد فترة من الجهد والعمل، بعض المفاجآت السارّة في العمل تنعشك.
عاطفياً: إنطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار عاطفي، ولا سيّما بعد الركود الذي عرفته أخيراً.
صحياً: قراراتك الصائبة على الصعيد الصحي تكون دافعاً إلى جعل الآخرين يجارونك في كل ما تقوم به رياضياً.

 ومن مشاهير هذا البرج صبا مبارك.

- الثور


مهنياً: كن أكثر تروياً لئلا ترتكب الأخطاء في الحكم على الأمور، وتجنّب النزاعات مع المسؤولين والزملاء كما مع العادة، وخفف من الطموحات الكبيرة.
عاطفياً: ابتعادك عن الشريك أكثر من المعتاد يولد الشك لديه، فحاول تمضية أطول وقت إلى جانبه. 
صحياً: وضع صحي ما يقلق راحتك ويوتر أعصابك، صارح المقربين منك به فتريح نفسك نوعاً ما

ومن مشاهير هذا البرج توم هانكس.

- الجوزاء


مهنياً: تشعر بالجرأة وترغب في استلام زمام أمورك، وحسنًا تفعل، ويقدّر الآخرون قيادتك وأسلوبك الجديد.
عاطفياً: الغيرة تهدد مستقبلك مع الحبيب وأنت متسلط تجاهه، فكن اكثر ليونة في تعاملك معه.
صحياً: لا تعتذر عن المشاركة في رحلات أو نزهات، فهي من بين الحلول القادرة على إراحتك نفسياً وجسدياً.

ومن مشاهير هذا البرج أنجلينا جولي

- السرطان

مهنياً: تبدو اليوم مرتاحاً أمام بعض الأحداث والتطوّرات لكن ثمة تجديد في أوضاعك وتغيير في ظروف حياتك.
عاطفياً: تحاول أن تنجح علاقتك بالحبيب لكن تشعر أن هذه المحاولات بلا جدوى، ابحث عن الأسباب. 
صحياً: أنت غريب الأطوار بعض الشيء بالنسبة إلى الرياضة وتعتقد أنها غير مفيدة، لكنك على خطأ.

 ومن مشاهير هذا البرج توم كروز.

- الأسد

مهنياً: تمارس جاذبية نادرة وتتاح لك فرص كثيرة للتعبير عن نفسك بلا قيود، وتعالج كل المسائل بحنكة وذكاء.
عاطفياً: عليك ان تكون مستعداً للمرحلة المقبلة، وخصوصاً أن متغيرات كثيرة تلوح في الأفق، فحاول أن توظفها لمصلحة علاقتك بالشريك.
صحياً: النصائح التي يقدمها بعض الاختصاصيين في البرامج التلفزيونية، تعود عليك بالفائدة إذا تقيّدت بها بحذافيرها.

ومن مشاهير هذا البرج أنيس منصور.

- العذراء

مهنياً: مهما حاول بعضهم النيل من عزيمتك، فإنهم لن يفلحوا لأنك الأقوى والأكثر ثباتاً بين سائر المنافسين والمتربصين بك شراً.
عاطفياً: تزدهر الصداقات وتتعدّد الرغبات، فيميل القلب الى وجوه كثيرة، وقد يحتار في الخيار.
صحياً: قد تحتار في اختيار المشاريع المعروضة عليك للترفيه والترويح عن النفس، فحاول أن تشارك في جميعها.

ومن مشاهير هذا البرج كاظم الساهر.

- الميزان


مهنياً: تقوم بمبادرات وتخوض مغامرات مدعوماً بقوة جسدية ومعنوية، وقد تقدم على إنقاذ أحد الزملاء فتلاقي الإعجاب والتقدير. 
عاطفياً: إنه يوم ممتاز للقاءات الرومانسية البعيدة عن الأجواء الصاخبة، ويسمح لك بالاعتماد على الحبيب وقدراته وجهوده.
صحياً: تكون الإرادة صلبة جداً وعزيمتك، لا تلين أمام جميع المغريات المضرة بالصحة.

 ومن مشاهير هذا البرج كيم كارداشيان.

- العقرب

مهنياً: تشعر بالانكماش وتحتاج إلى مساعدة معنوية، وقد تكون الدبلوماسية واللباقة ضروريتين للتعاطي مع الآخرين. 
عاطفياً: الحوار الهادىء يمكّنك من حلّ العراقيل، إلا أنّ الشريك قد لا يقتنع بسهولة، فلا تستسلم أمام الضغوط.
صحياً: الإرهاق قد يورطك في مشاكل صحية كثيرة مثل فقدان المناعة والشعور بالوهن.

ومن مشاهير هذا البرج منى زكي.

- القوس

مهنياً: قد تنطلق المشاريع بقوة، وقد تظهر مسائل مصرفية أو معاملات إدارية، حتى لو تأخرت بعض المساعي، فإن الأمور تسير جيداً.
عاطفياً: تنجذب إلى شخص ناضج تعتبره مرجعاً لك، وتثير علاقتك به بعض الحساسيات.
صحياً: آلام جانبية وميل إلى استهلاك الأدوية بكثافة وفي غير محلها. 

ومن مشاهير هذا البرج علا غانم.

- الجدي


مهنياً: قد تطرأ تغييرات على مجال عملك وفي المؤسسة التي تعمل لديها، لكنها تكون في مصلحتك في نهاية المطاف.
عاطفياً: تختبر هذا اليوم طارئا في علاقتك الزوجية ويطرأ ما قد يضعها على المحك، فإما الاستمرارية أو الانفصال.
صحياً: لا تفسح في المجال أمام أحد لينغص عليك حياتك ويستفزك.

 ومن مشاهير هذا البرج درة.

- الدلو

مهنياً: قد تحتاج إلى الصبر والهدوء والانتباه الدقيق وتعامل مع الوضع بانضباط بعيداً عن المغامرات والاستثمارات المجازفة.
عاطفياً: تستعيد والشريك بعض الأحلام الماضية، أو يعيد إليك أمراً قديماً، او يجعلك تراجع ما فات.
صحياً: الصحة سيف ذو حدين: إذا أهملتها أنت الخاسر، وإذا اهتممت بها ربحت نفسك.

 ومن مشاهير هذا البرج باريس هيلتون.

 

- الحوت


مهنياً: يشير هذا اليوم إلى تغيير إيجابي، فيأتي بأخبار حول حملة إعلانية أو سفر مميّز تكون نتائجه غير متوقعة وتدهش الجميع.
عاطفياً: تكون احتياطاتك لتفادي تفجر وضعك العاطفي مناسبة جداً، وتحاول استدراك الأمور بأسرع ما يمكن.
صحياً: حدد أهدافك وأولوياتك الصحية وكن دقيقاً في تنفيذ التمارين الرياضية المفيدة لك.

ومن مشاهير هذا البرج آسر ياسين.

حظك اليوم توقعات الأبراج جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية اليوم الجمعة ٢٩ أكتوبر أخبار الفلك

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وائل لطفي

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