«حكاية من الزمن الجميل» على مسرح سيد درويش وحفل لياسر معوض بـ «الجمهورية»

تنطلق في السابعة من مساء اليوم الجمعة، أولى حفلات الموسم الجديد لنادى سينما أوبرا الإسكندرية، وذلك علي مسرح سيد درويش بالإسكندرية، بالتعاون مع المركز القومى للسينما.

و يستهل نادي سينما أوبرا الإسكندرية موسمه الفني الجديد، بعرض الفيلم الوثائقي، "حكاية من الزمن الجميل"، من إخراج مدير التصوير السينمائي الكبير، سعيد شيمي.

كما تعرض في الأمسية السينمائية أيضا، الفيلم التسجيلي، "مسافر إلى الشمال.. مسافر إلى الجنوب"، من إخراج سمير عوف، و يعقب عرض الفيلمين التسجيليين، ندوة فنية بحضور أبطال حرب أكتوبر الذين عاصروا المعارك الحربية، ويدير الندوة الناقد السينمائي أحمد النبوي.

و يسبق العرض معرض فني لمجموعة، من الصور و الوثائق الهامة التي ترتبط بالذكرى الخالدة التي ترسخت في وجدان الشعب المصري العظيم.

بني مسرح سيد درويش عام 1918 وافتتح العام 1921. في محافظة الإسكندرية في مصر، وكان يطلق عليها (تياترو محمد علي)، وما زال الاسم القديم مدونا على الواجهة الرئيسية، وتسمى دار أوبرا الإسكندرية حاليا باسم فنان الشعب ابن الإسكندرية "سيد درويش" وذلك اعتبارا من عام 1962م. تقديرا له علي تحديثه في مجال الموسيقي في مصر.

تعتبر أوبرا الإسكندرية هي دار الأوبرا الثانية في مصر (من حيث تاريخ الإنشاء) بعد دار الأوبرا الخديوية القديمة (احترقت في حريق كبير العام 1971م. بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما وأعيد بناؤها وافتتاحها عام 1988م.) في مكان أخر.

ــ حفل موسيقي لياسر معوض على مسرح الجمهورية



في سياق متصل، يحتضن مسرح الجمهورية بعابدين، في الثامنة مساء اليوم أيضا، حفلاً موسيقيا، والذي تحييه فرقة التخت العربى بقيادة الفنان الدكتور ياسر معوض.

هذا ويتضمن الحفل نخبة من أشهر الأغاني الوطنية والعاطفية لكبار نجوم الطرب والموسيقى منها حيرت قلبى٬ هو صحيح لـ أم كلثوم ، إمتى الزمان – والله ما أنا سالى لـ محمد عبد الوهاب ، تملى فى قلبى – حبيبى وعنيا لـ محمد فوزى ، حبيت بلدى - الأرض أرضنا لـ سيد اسماعيل إلى جانب مختارات من ريبرتوار الفرقة منها الليلة الكبيرة - ليلة امبارح لـ سيد مكاوى ، يا زهرة فى خيالى لـ فريد الاطرش ، بتونس بيك لـ صلاح الشرنوبى ، جانا الهوا لـ بليغ حمدى ، يا حاسدين الناس لـ عبد الرؤوف عيسى ، طلعت يا محلا نورها لـ سيد درويش وقمر له ليالى لـ داوود حسنى .

يذكر أن فرقة التخت العربى، قدمت العديد من الحفلات فى مختلف المناسبات العامة كما طافت العديد من دول العالم في جولات فنية ناجحة منها ليبيا ، الأردن ، تونس ، العراق، الكويت ، قطر ، البحرين ، الامارات ، سلطنة عمان والسعودية ودول أوروبية وشاركت في مهرجانات دولية متخصصة.