«الدولية للطاقة الذرية»: هناك إمكانية التوصل إلى نوع من التسوية مع طهران

أعرب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، عن أمله في إمكانية التوصل إلى نوع من التسوية مع طهران، وذلك عقب إعلان إيران عودتها إلى المحادثات النووية أواخر شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف "غروسي" في مقابلة مع "يورونيوز"، أن الدبلوماسية لا يمكن أن تفشل ومن الممكن أن يكون هناك نوع من التسوية المؤقتة، وجدد مطالبة النظام الإيراني بالسماح للوكالة باستبدال معدات المراقبة والمراقبة المثبتة في المواقع النووية في البلاد.

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وتابع "يمكن لإيران أن تستمر في برنامجها النووي السلمي ضمن قيود مهمة على أن تقدم في نفس الوقت، كل التأكيدات الضرورية للمجتمع الدولي بأنه لا يوجد شيء غير سليم أو ليس بالطريقة التي ينبغي أن يكون عليها، ولهذا لديك المفتشون الدوليون".

يجدر الإشارة إلى أن عمليات تفتيش الوكالة الذرية للمنشآت النووية في إيران تعد جزءا أساسيا من اتفاق 2015، على الرغم من أنها أصبحت في السنوات الأخيرة نقطة خلاف مهمة بين الأطراف المعنية.

وكانت الوكالة الدولية أعلنت في آخر تقرير لها أن السلطات الإيرانية سمحت بإعادة صيانة وتركيب الكاميرات في بعض المنشآت النووية، إلا أنها منعت نصبها في منشأة كرج، كما منعت دخول المفتشين الدوليين.

فيما رأى "غروسي"، بتصريحات سابقة أن برنامج الرقابة على أنشطة إيران النووية سليما، لاسيما مع رفض طهران دخول مفتشي الوكالة إلى كرج بدعوى مواصلة التحقيق في الحادث التخريبي الذي وقع في يونيو الماضي وأسفر عن تدمير إحدى الكاميرات التابعة للوكالة هناك وإلحاق ضرر ملموس بأخرى.