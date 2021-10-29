الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«النواب» الأمريكى يؤجل التصويت على قانون البنية التحتية بحجم تريليون دولار

نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تأجيل التصويت بشأن مشروع القانون حول تمويل مشاريع البنية التحتية بقيمة تريليون دولار.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، قالت بيلوسي في رسالة إلى النواب الديمقراطيين، إن "الخبر الجيد هو أن غالبية الذين لم يكونوا مستعدين للتصويت بـ "نعم" اليوم، أكدوا تمسكهم بدعم (التشريع)".

يذكر أن جزءا من النواب الديمقراطيين يشترطون دعمهم لقانون البنية التحتية لتمرير حزمة كبرى للدعم الاجتماعي ومحاربة تغير المناخ.

وقدم الرئيس جو بايدن يوم الخميس حزمة الحوافز الاجتماعية بقيمة 1.75 تريليون دولار، وقال إن من شأن تلك الحزمة أن توحد الديمقراطيين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن إدارة بايدن على ثقة بتمرير الكونغرس للتشريع حول البنية التحتية والحزمة الكبرى من الحوافز الاجتماعية قريبا.

وعلى صعيد آخر، سجلت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأشهر الـ9 الأولى له في كرسي الرئاسة تراجعًا سريعًا لم تعرفه شعبية أي رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.

وكتبت صحيفة "التلجراف" مستشهدة بتحليل استطلاع أجراه المعهد الأمريكي للرأي العام "جالوب" أن "تصنيف الرئيس الأمريكي جو بايدن انخفض بنسبة 11.3% من 56% إلى 44.7%، و هذا الانخفاض يفوق مؤشرات انخفاض تصنيف الرؤساء العشرة السابقين".

وأضافت، أن "صاحب الرقم القياسي السابق لأسرع انخفاض في شعبيته كان الرئيس الـ44 باراك أوباما، الذي انخفضت شعبيته في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته بنسبة 10.1%".

وتابعت: "على ما يبدو، فإن أمل الناخبين خاب ببايدن حتى من جيمي كارتر، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 1977 إلى 1981، و انخفض تقييمه 8.9%"، فيما كان انخفاض شعبية سلفه دونالد ترامب 4.4%".

وأضافت: "للمقارنة، ارتفع تصنيف شعبية الرئيس الأمريكي الـ43 جورج بوش الابن في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته 13.1%، فيما ارتفع تصنيف الرئيس الـ41 جورج بوش الأب 12.0%".

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