البرازيل.. بولسونارو يدرس تمديد المساعدات الطارئة للمتضررين من كورونا

أبدت الحكومة البرازيلية مخاوفها المتزايدة من عدم حصول التعديل الدستوري الذي من شأنه تحرير

الميزانية لإطلاق برنامج اجتماعي جديد للمتضررين من كورونا على تأييد الكونجرس، وقالت إنها تفكر في البدائل ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصدر مطلع على تلك المسألة.



وقالت بلومبرج إن المساعدين المقربين للرئيس جاير بولسونارو نصحوا الرئيس بإرسال طلب للكونجرس بإجراء تمديد مؤقت للمساعدات الطارئة للمتضررين من كورونا حتى العام المقبل فقط، حسبما أفاد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته.

وسجلت البرازيل في المجمل 607068 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وعلى صعيد آخر، أوصت لجنة في مجلس الشيوخ البرازيلي بتوجيه تهم جنائية لرئيس البلاد، جايير بولسونارو، من بينها التحريض على الجريمة وإساءة استخدام الأموال العامة بالإضافة إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على خلفية تعاطي إدارته مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية أن التحقيق الذي استمر ستة أشهر في تعامل الحكومة مع الوباء انتهى بالتصويت الذي أجرته اللجنة المؤلفة من 11 عضوا بأغلبية 7 إلى 4 أصوات، وخلص إلى دعوة الادعاء العام إلى محاكمة بولسونارو.

وسبق أن طالب نواب معارضون بتعليق أنشطة بولسانارو على مواقع يوتيوب وتويتر وفيسبوك وإنستجرام إلى أجل غير مسمى، بعد أن ادعى أن الأشخاص الملقحين بالكامل ضد فيروس كورونا يصابون بالإيدز "أسرع بكثير مما كان متوقعا"، مستندا إلى تقارير وهمية.