الاتحاد الأوروبى: سنطلب من إسرائيل توضيحات حول تصنيف منظمات فلسطينية «إرهابية»

يعتزم الاتحاد الأوروبي طلب توضيحات من إسرائيل حول قرارها تصنيف 6 منظمات فلسطينية غير ربحية على أنها إرهابية.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي "ينظر بجدية في قرار وزارة الدفاع الإسرائيلية المتمثل بتصنيف ست منظمات فلسطينية كإرهابية، الأمر الذي ستكون له آثار بعيدة المدى على هذه المنظمات سياسيا وقانونيا وماليا".

وأضاف بوريل في بيان: "سنطلب من السلطات الإسرائيلية المزيد من المعلومات حولها".

وأكد البيان أن "الاتحاد الأوروبي لم يمول أبدا المنظمات الإرهابية، وأن جميع المزاعم السابقة حول إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي من قبل المنظمات الفلسطينية لم تؤكد"، وأشار إلى أن الاتحاد "سيسعى لاسترداد الأموال إذا ثبت خلاف ذلك".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أعلن قبل أسبوع تصنيف 6 منظمات أهلية تعمل في الضفة الغربية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على أنها "تنظيمات إرهابية".

وعلى صعيد آخر، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي سينتج أكثر من 3.5 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 العام المقبل.

وأضافت أن غالبية هذه اللقاحات سيتم شحنها للخارج، بحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية.

تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.