القصة الكاملة لأكذوبة وصول أرشيف الأهرام إلى المكتبة الإسرائيلية

نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة مثيرة للجدل عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء أمس، أكدت فيه أن المكتبة الوطنية الإسرائيلية في القدس دشنت أرشيفاً رقميًا لصحيفة الأهرام المصرية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا خلال الساعات الماضية حول حقيقة تعاون مؤسسة الأهرام مع المكتبة الوطنية الإسرائيلية.

وأفادت الخارجية الإسرائيلية بأن المشروع الجديد يهدف لمشاركة الجمهور بمخزونها من الوثائق والمعلومات، حيث ارتأت أن تضع بين أيدي القراء نسخًا من صحيفة "الأهرام"، التي تأسست في العام 1875.

صياغة غامضة

بمراجعة التفاصيل الدقيقة للمنشور، يتضح أن أرشيف الأهرام لم يصبح ملكاً للمكتبة الوطنية الإسرائيلية، ولا يظهر ضمن محتوياتها بعد مراجعة الموقع الرسمي للمكتبة الوطنية، إذ أن ما يظهر حول الجريدة هو معلومات أولية عن الصحيفة فقط، وهو ما يعني أن المكتبة الوطنية الإسرائيلية لم تستحوذ بعد على أرشيف الأهرام، ولم تحصل على كافة حقوق الملكية الفكرية التي تتعلق به، ولكن الصياغة الغامضة للتغريدة هي التي سببت سوء الفهم.

يظهر أيضاً أن صورة "أرشيف الأهرام" الواردة في التغريدة ليست هي صورة المكتبة الوطنية الإسرائيلية ولكن الصورة من موقع "إيست فيو" الأمريكي، وهو موقع عالمي يمثل قاعدة بيانات ضخمة من كافة أنحاء العالم.

الوسيط هو شركة أمريكية

"إيست فيو" هي شركة رائدة في توفير خدمات المعلومات باللغات الأجنبية، بما في ذلك قواعد البيانات الروسية والصينية والعربية والدوريات المطبوعة والكتب.

تخدم الشركة جميع المناطق الجغرافية والعديد من قطاعات السوق، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية والمنظمات الحكومية والشركات والمكتبات العامة والاتحادية وشركات المحاماة، في كافة أنحاء العالم.

يقع المقر الرئيسي لشركة East View في مينيابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية، ولها مكاتب رئيسية في روسيا وأوكرانيا، وتم إنشاءها علم 1989، وقامت منذ لك الحين، بتطوير شبكة استحواذ موثوقة وواسعة النطاق قادرة على تلبية احتياجات المعلومات الأكثر تعقيدًا (وكذلك البسيطة).

يتركز اهتمام "إيست فيو" على الكتلة الشرقية، فتجد بها دوريات وصحف من روسيا / الاتحاد السوفيتي السابق ، أو أوروبا الشرقية، أو الشرق الأوسط، أو الدوريات الآسيوية المطبوعة أو عبر الإنترنت.

تقدم "إيست فيو" الصحف والمجلات العلمية والشعبية والتي يصعب العثور عليها، وكذلك المجلات غير النظامية من 40 دولة، بنظام الاشتراك الشهري أو السنوي، وتتعامل الشركة مع حكومات وأفراد وشركات وباحثين من كافة أنحاء العالم.

كما تقدم "إيست فيو" الخدمة إلى مئات المكتبات في جميع أنحاء العالم - سواء في البيئات الأكاديمية أو العامة أو العلمية أو الشركات أو البيئات الحكومية، وهو ما يعني أن المكتبة الوطنية الإسرائيلية قد تكون دشنت شراكة جديدة معها.

ويمكن للمكتبة الوطنية الإسرائيلية التسجيل عبر East View On Demand مع "إيست فيو" وهو ما يتيح لها الوصول المفتوح إلى الصحف والمجلات العالمية.

محتوى مفتوح لصحف الشرق الأوسط

الشركة تهتم بصحف الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل خاص، حيث توفر مجموعة منشورات من جميع أنحاء هذه المنطقة الحيوية، وتوفير رؤى في تاريخ بلد على حدة، وكذلك وجهات النظر واسعة على الأحداث التاريخية الرئيسية من أواخر القرن التاسع عشر من خلال منتصف القرن العشرين.

وبحسب موقع "إيست فيو" فإن معظم صحف الشرق الأوسك مفتوحة المصدر، ولم يتم رقمنته بعد، ويتضمن المحتوى صحفا من مصر والجزائر والسعودية والمغرب وسوريا وغيرها، تعد مجموعة صحف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جزءًا من برنامج East View Global Press Archive (GPA).

كما تقدم الشركة مجموعة بريميوم للصحف الشرق أوسطية وشمال إفريقيا (مينا بريميوم). يمكن للمستخدمين شراء باقة MENA Premium Collection ويمكن لمجموعة الوصول المفتوح لصحف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتاحة مجانًا.

تتألف مجموعة مينا بريميوم، التي تتكون من خمس صحف محمية بحقوق الطبع والنشر من جميع أنحاء المنطقة ، من الفترة 1956-2019 ، تمثل مجموعة MENA Premium تعاونًا بين East View لإتاحة المواد الحالية المحمية بحقوق النشر للجمهور العالمي، وتتضمن مجنوعة "بريميوم" صحيفة "الأخبار" اللبنانية، "الدستو"ر الأردنية، "الجمهورية" المصرية، "الرياض" السعودية،وصحيفة "فلسطين" التي تأسست عام 1911.

مما سبق، يتضح أن المكتبة الوطنية الإسرائيلية، لديها شراكة جديدة أو قديمة (لم يتضح بعد)، يمكن من خلالها أن تستفيد من المحتوى العام لقاعدة البيانات الأمريكية، والتي أرشيف جريدة الأهرام يعتبر جزءاً منها. وهو ما يعني أنه أصبح لدى المكتبة الوطنية الإسرائيلية صلاحية وصول لأرشيف الأهرام وليس الاستحواذ عليه.