الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة المنوفية»: الكشف على 1945 مريضًا فى قافلة علاجية بأشمون

قافله طبيه مجانيه
قافله طبيه مجانيه

وجه الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بتنفيذ قافلة طبية علاجية شاملة بقرية البرانية التابعة لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية. 

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قافله طبيه مجانيه 

واستمرت الحملة يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، بحضور فريق الإشراف بالقوافل العلاجية برئاسة الدكتورة الشيماء شفيق نجدى منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، والدكتورة شيماء دنيا مدير إدارة أشمون الطبية، والدكتورة عزة عيسوى نائب مدير الإدارة.

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قافله طبيه مجانيه 

وأوضحت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، أن القافلة الطبية ضمت ١٠ عيادات متخصصة (٢ باطنة، ٢ أطفال، جراحة، جلدية، أسنان، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، رمد)، كما تم توقيع الكشف الطبي على ١٩٤٥ مريضًا خلال اليومين، وإجراء ١٢٠ تحليلًا مختلف للمرضى، وإجراء ٢٠ حالة آشعة، وتم الكشف على ٢١ مريضًا للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر، بالإضافة إلى تحويل ١٦ حالة للمستشفيات التابعة للمديرية لإجراء عمليات جراحية، كما أقيم على هامش القافلة ندوات تثقيفية وتوعوية للمواطنين المترددين على القافلة الطبية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية.

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قافله طبيه مجانيه 

من جهته، أكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المواطنين بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المرضى بنطاق المحافظة.

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قافله طبيه مجانيه 

قافله طبيه مجانيه
قافله طبيه مجانيه
العلاج المنوفية على مستشفيات محافظة المواطنين فصل الصحة وزارة الصحة الكشف الطبى

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