إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة غربى النوبارية فى البحيرة

أصيب منذ قليل، 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الخميس، اثر وقوع مشاجرة بقرية سعد زغلول التابعة لمركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

وكان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد باستقبال مستشفي غرب النوبارية المركزي 5 أشخاص مصابين بكدمات وجروح متفرقة، نتيجة وقوع مشاجرة بقرية سعد زغلول، وهم: شيماء السادات 18 عاما، جرح باليد اليمني، محمود صابر عبدالسلام، 27 عاما، جرح بالرأس، زمزم يوسف، 20 عاما، جرح بالرأس، صابر أشرف، 19 عاما، كدمات بالظهر، حمدية محمد، 65 عاما، كدمة بالذراع الأيمن.

تم نقل المصابين لمستشفى غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.