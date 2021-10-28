الخميس 28 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الهرم التعليمية» تعلن موعد افتتاح مدرسة غطاطى التجريبية

مدرسة غطاطي التجريبية
مدرسة غطاطي التجريبية

أعلنت إدارة الهرم التعليمية، موعد افتتاح مدرسة مبروك غطاطي الرسمية لغات وذلك الأحد المقبل.

وقال ناصر شعبان، مدير إدارة الهرم التعليمية إن هذا إنجاز لم يسبقه مثيل في وقت قياسي والحلم أصبح حقيقة، وذلك بتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وإشراف مجدي الجيار، وكيل تعليم الجيزة، وحنان موسى وكيلة إدارة الهرم، وأمل شحاتة مديرة التجريبيات ورعاية وتجهيزات هيئة الأبنية التعليمية. 

أضاف مدير الإدارة أنه في أواخر الشهر الماضي أعلنت إدارة الهرم إمكانية قبول تحويل طلاب الإدارة إلى مدرسة جديدة تنضم للمدارس التجريبية بإدارة الهرم (مدرسة مبروك غطاطي الرسمية لغات)؛ لتخفيف التكدس بالفصول وتقليل الكثافات بمدارس الهرم، ووقتها لم تنته مدرسة مبروك غطاطي من التجهيزات واستكمال البناء ولم يتم استلامها من هيئة الأبنية.

أضاف شعبان أنه تم الوعد بأن الانتهاء من كل ذلك سيتم في أقرب وقت، لكننا لم نكن نتوقع أن أقرب وقت هو أقل من شهر، فتم الانتهاء من البناء والتجهيزات والمرافق والصيانة في وقت قياسي. 

أوضح مدير إدارة الهرم التعليمية أن مدرسة مبروك غطاطي تتزين الآن، لاستقبال طلاب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي من جميع مدارس الإدارة المحولين إليها.

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