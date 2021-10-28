الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. مطار القاهرة ينظم 375 رحلة دولية وداخلية وتجارية

مطار القاهرة
مطار القاهرة

تستقبل صالات السفر والوصول الدولية والداخلية وقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، غدًا، 375 رحلة جوية (دولية وداخلية وتجارية) لنقل 49 ألف راكب بمختلف الجنسيات، ويتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة، في ظل استمرار الظروف الصحية الصعبة التي تشهدها جميع دول العالم في الوقت الراهن.

وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، ووفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

مطار القاهرة الدولي قرية البضائع التدابير الاحترازية والوقائية الاتحاد الدولي للنقل الجوي العاملين بالمطارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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