الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تسيير 88 رحلة سياحية بمطار الغردقة اليوم

مطار الغردقة
مطار الغردقة

شهدت صالات مطار الغردقة الدولي طوال اليوم، انطلاق ووصول 88 رحلة جوية دولية وداخلية قادمة من مختلف الدول العربية والآسيوية والأوروبية، لنقل نحو 12 ألف راكب بمختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى البلاد.

وتواصل السلطات المختصة بمطار الغردقة الدولي اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، ووفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

مطار الغردقة الدولي تنشيط الحركة السياحية الاتحاد الدولي للنقل الجوي أطقم الطائرات التدابير الاحترازية والوقائية

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وائل لطفي

عدو الفساد

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