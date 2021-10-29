مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 فى محافظات مصر
تستعرض الدستور لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات اليوم الجمعة ٢٩ أكتوبر نظرا لأهميتها وتصدرها علي مواقع البحث وتتضمن مواقيت الصلاة كلا من: محافطات القاهرة الكبرى، الإسكندرية، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والغربية.
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 أكتوبر ٢٠٢١
مواعيد الصلاة اليوم في محافظة القاهرة
موعد صلاة الفجر ٤:٣٩
موعد الشروق ٦:٠٧
موعد آذان الظهر ١١:٣٩
موعد آذان العصر ٢:٤٧
موعد اذان المعرب ٥:١٠
موعد اذان العشاء. ٦:٢٩
مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية
موعد صلاة الفجر ٤:٤٥
موعد الشروق ٦:١٣
موعد آذان الظهر ١١:٤٤
موعد آذان العصر ٢:٥١
موعد اذان المعرب ٥:١٤
موعد اذان العشاء. ٦:٣٣
مواعيد الصلاة اليوم في محافظة جنوب سيناء
موعد صلاة الفجر ٤:٢٧
موعد الشروق ٥:٥٤
موعد آذان الظهر ١١:٢٧
موعد آذان العصر ٢:٣٦
موعد اذان المعرب ٥:٠٠
موعد اذان العشاء. ٦:١٧
مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الأقصر
موعد صلاة الفجر ٤:٣٢
موعد الشروق ٥:٥٦
موعد آذان الظهر ١١:٣٢
موعد آذان العصر ٢:٤٦
موعد اذان المعرب ٥:١٠
موعد اذان العشاء. ٦:٢٥
مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان
موعد صلاة الفجر ٤:٣٠
موعد الشروق ٥:٥٣
موعد آذان الظهر ١١:٣٢
موعد آذان العصر ٢:٤٦
موعد اذان المعرب ٥:١١
موعد اذان العشاء. ٦:٢٥
مواعيد الصلاة اليوم في محافظة السويس
موعد صلاة الفجر ٤:٣٤
موعد الشروق ٦:٠١
موعد آذان الظهر ١١:٣٣
موعد آذان العصر ٢:٤٢
موعد اذان المعرب ٥:٠٥
موعد اذان العشاء. ٦:٢٤
مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر ٤:٣٥
موعد الشروق ٦:٠٣
موعد آذان الظهر ١١:٣٥
موعد آذان العصر ٢:٤٢.
موعد اذان المعرب ٥:٠٦
موعد اذان العشاء. ٦:٢٤
مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الغربية
موعد صلاة الفجر ٤:٤٠
موعد الشروق ٦:٠٩
موعد آذان الظهر ١١:٤٠
موعد آذان العصر ٢:٤٧
موعد اذان المعرب ٥:١٠
موعد اذان العشاء. ٦:٢٩