الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تستعرض الدستور لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات اليوم الجمعة ٢٩ أكتوبر نظرا لأهميتها وتصدرها علي مواقع البحث وتتضمن مواقيت الصلاة كلا من: محافطات القاهرة الكبرى، الإسكندرية، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والغربية.

 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 أكتوبر ٢٠٢١ 

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٩

موعد الشروق       ٦:٠٧

موعد آذان الظهر    ١١:٣٩

موعد آذان العصر   ٢:٤٧

موعد اذان المعرب  ٥:١٠

موعد اذان العشاء.  ٦:٢٩

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر  ٤:٤٥

موعد  الشروق      ٦:١٣

موعد آذان الظهر   ١١:٤٤

موعد آذان العصر   ٢:٥١

موعد اذان المعرب  ٥:١٤

موعد اذان العشاء.  ٦:٣٣

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة جنوب سيناء

موعد صلاة الفجر   ٤:٢٧

موعد  الشروق       ٥:٥٤

موعد آذان الظهر    ١١:٢٧

موعد آذان العصر   ٢:٣٦

موعد اذان المعرب  ٥:٠٠

موعد اذان العشاء.  ٦:١٧

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الأقصر

 

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٢

موعد  الشروق       ٥:٥٦

موعد آذان الظهر    ١١:٣٢

موعد آذان العصر   ٢:٤٦

موعد اذان المعرب  ٥:١٠

موعد اذان العشاء.  ٦:٢٥

مواعيد  الصلاة اليوم في محافظة أسوان 

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٠

موعد  الشروق       ٥:٥٣

موعد آذان الظهر    ١١:٣٢

موعد آذان العصر   ٢:٤٦

موعد اذان المعرب  ٥:١١

موعد اذان العشاء.  ٦:٢٥ 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة السويس 

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٤

موعد الشروق       ٦:٠١

موعد آذان الظهر    ١١:٣٣

موعد آذان العصر   ٢:٤٢

موعد اذان المعرب  ٥:٠٥

موعد اذان العشاء.  ٦:٢٤ 

«الأوقاف» تفتتح 11 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا.. الجمعة

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية


موعد صلاة الفجر   ٤:٣٥

موعد  الشروق       ٦:٠٣

موعد آذان الظهر    ١١:٣٥

موعد آذان العصر   ٢:٤٢.

موعد اذان المعرب  ٥:٠٦

موعد اذان العشاء. ٦:٢٤

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الغربية 

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٠

موعد  الشروق       ٦:٠٩

موعد آذان الظهر    ١١:٤٠

موعد آذان العصر   ٢:٤٧

موعد اذان المعرب  ٥:١٠

موعد اذان العشاء.  ٦:٢٩

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