الخميس 28 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا لوقا يشارك مار إغناطيوس صلاة القداس الإلهى

الأنبا لوقا، أسقف
الأنبا لوقا، أسقف إيبارشية جنوب فرنسا

اشترك الأنبا لوقا، أسقف إيبارشية جنوب فرنسا والجزء الفرنسي من سويسرا في صلاة القداس الإلهي الذي أقامه البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمدينة ليون في جنوبي فرنسا، ضمن زيارته الرعوية إلى السريان الأرثوذكس بفرنسا.

كما حضر الأنبا لوقا مأدبة العشاء التي أقيمت علي شرف البطريرك والتي أشاد قداسته خلالها بالروابط القوية بين الكنيستين القبطية والسريانية، وتحدث عن علاقته الأخوية القوية مع قداسة البابا تواضروس الثاني.

واحتفلت الكنائس المصرية بعيد الصليب، وهو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانه الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

ويعد عيد الصليب هو أحد الأعياد السيدية الكبري والمهمه في الكنيسة المسيحية نُظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.

وتتأهب الكنائس للأحتفال بعيد الصليب 3 مرات في السنة، الأول في الجمعة العظيمة«جمعة الصلب»، والثاني عيد اكتشاف الصليب على يد الملكة هيلانه والد الملك قسطنطين، والثالث هو استعاده خشبة الصليب في عصر الأمبراطور هيرقل.

ك نيافة الأنبا لوقا أسقف إيبارشية جنوب فرنسا و صلاة القداس الإلهي البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية

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وائل لطفي

عدو الفساد

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