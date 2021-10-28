الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ندوة تعريفية فى «ألسن حلوان» عن تأهيل الطلاب لسوق العمل

ألسن عين شمس
ألسن عين شمس

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن بجامعة عين شمس، بالتعاون مع مركز التوظيف بجامعة عين شمس، ندوة تعريفية عن تدريب طلاب الكلية و تأهيلهم لسوق العمل، تحت رعاية الدكتور.محمود المتيني، رئيس الجامعة، د. عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، وإشراف الدكتور يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وسمر السعدني، المدير التنفيذي لمركز التوظيف بالجامعة.

افتتحت د. يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات الندوة، مؤكدة أن إدارة الكلية بالتنسيق مع مختلف جهات الجامعة تعمل على تقديم خدمات تعليمية متميزة لطلاب الكلية لتمكينهم من خوض المنافسة الشريفة في سوق العمل، وتسليح خريج الكلية بكافة المهارات والخبرات اللازمة لرسم مسار مهنى متميز للخريجين.

وشهدت الفعاليات تقديم  فرح طارق، نائب مدير مركز التوظيف للتعليم المهنى و الإرشاد، أول محاضرة تعريفية لمركز التوظيف بالجامعة تأهيل طلبة الكلية لسوق العمل، في إطار سعي مركز التوظيف لتقديم خدمات متميزة لطلبة الجامعة لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل ومن ضمن هذه الخدمات برامج تنمية المهارات الوظيفية وبرامج إرشاد مهني وخدمات أخرى، كزيارات ميدانية، برامج التبادلات الوظيفية فرص توظيف ومحاضرات وظيفيه متخصصة.

شئون التعليم والطلاب نفي المسرح شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الطلاب سوق العمل توظيف الشر كلية الالسن

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وائل لطفي

عدو الفساد

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