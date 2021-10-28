«التضامن» تختتم حملة «بالوعى مصر بتتغير» فى أسيوط غدًا

تختتم وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الجمعة، من انطلاق حملة «بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل» في محافظة أسيوط عقب انطلاقها في ١٠ أكتوبر بمحافظتي بني سويف والمنيا؛ لتواصل الانطلاق في إطار المرحلة الأولى التي تضم بني سويف، المنيا، أسيوط وسوهاج، بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة.

وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لإطلاق الحملة فى آخر محطاتها ضمن المرحلة الأولى فى محافظة سوهاج.

وتستهدف حملة بالوعي مصر بتتغير كافة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتركز الحملة على نشر الوعي بشأن أربع قضايا أساسية تحتل أولوية قصوى على مسار التنمية وبصفة خاصة في النهضة التنموية التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي، وتضم قضايا الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادي وتنمية الطفولة المبكرة.

وتركز الحملة على أهمية توجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات وإرشادهم على المستندات المطلوبة منهم، كما تستفيد الحملة من حصر الخدمات غير المُتاحة أو غير الكافية أثناء جولتها لتعلم على توفيرها، إما من طرفها أو بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية والجمعيات الأهلية.

وأوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن، أن الوزارة معنية بشكل أساسي ببناء الإنسان والاستثمار في الأجيال القادمة، مثنية على دور الجمعيات الأهلية والرائدات المجتمعيات والمتطوعين في إحداث التأثير الإيجابي على المجتمعات المحلية، وإلى تحقيق التغيير المطلوب الوصول إليه من أجل الوصول إلى التنمية العادلة والمستدامة للدولة المصرية.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فى تصريحات صحفية، أن هناك العديد من القضايا التي نعمل عليها في المحافظات المستهدفة منها الحضانات، وسوف يتم تطويرها من خلال وجود تغذية مدرسية وتطعيم وكشف طبي دوري، كما أن محافظة بني سويف لديها نسبة أقل في البطالة على مستوى الجمهورية، ونوصل الدعم إلى مستحقيه.