البابا تواضروس يترأس جلسات سيمنار المجمع المقدس 16 نوفمبر

يترأس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية جلسات سيمنار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وذلك ابتداءً من 16 نوفمبر المقبل بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ويستمر سينمار المجمع المقدس على مدار 4 أيام متصلة، تختتم يوم 19 نوفمبر المقبل، بحضور مجمع أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويتوافد عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدول المهجر، قبيل انعقاد جلسات سيمنار المجمع المقدس، والذي سيناقش عدة موضوعات كنسية خلال تلك الفترة، بجانب مناقشة الإيبارشيات الخالية بالكنيسة عقب رحيل الأساقفة المسؤولين عنها خلال العام الحالي.

من ناحيتها، احتفلت الكنائس المصرية بعيد الصليب وهو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانه الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

يعد عيد الصليب هو أحد الأعياد السيدية الكبري والمهمه في الكنيسة المسيحية، نُظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.

وتتأهب الكنائس للأحتفال بعيد الصليب 3 مرات في السنة، الأول في الجمعة العظيمة«جمعة الصلب»، والثاني عيد اكتشاف الصليب على يد الملكة هيلانه والد الملك قسطنطين، والثالث هو استعاده خشبة الصليب في عصر الأمبراطور هيرقل.

وتعود ذكري أكتشاف الصليب بعد ان ظل مطمورًا بفعل اليهود تحت تل من القمامة، وفق المعتقد المسيحي، وذكر المؤرخون أن الإمبراطور هوريان الرومانى (117 – 138)، أقام على هذا التل في عام 135 م هيكلا للزهرة الحامية لمدينة روما، وفي 326م تم الكشف على الصليب المقدس بمعرفة الملكة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين الكبير، التي شجعها ابنها على ذلك فأرسل معها حوالي 3 آلاف جندى وتفرّقوا في كل الأنحاء واتفقوا أن من يجد الصليب أولًا يشعل نارًا كبيرة في أعلى التلة وهكذا ولدت عادة إضاءة "أبّولة" الصليب في عيده.