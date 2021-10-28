الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أبو الغيط: فيلم «كباتن الزعتري» يعكس كفاح شباب اللاجئين ومعاناتهم

ابوالغيط
ابوالغيط

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن سعادته بالنجاح الذي حققه فيلم "كباتن الزعتري" الذي يعكس كفاح شباب اللاجئين ومعاناتهم والظروف الصعبة التي يعيشون فيها، ويبث الأمل في كثير من اللاجئين لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم.
جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط، اليوم الشيخة حصة آل ثاني مبعوث الأمين العام لشئون الإغاثة الإنسانية، يرافقها بطلا ومخرج فيلم "كباتن الزعتري" وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن فيلم "كباتن الزعتري" يمثل تطلع شباب اللاجئين في المخيم لتحقيق أحلامهم وتشكيل فريق لكرة القدم باسم المخيم، حيث حصل الفيلم على 12 جائزة على مستوى العالم، وكان آخرها جائزة "نجمة الجونة الذهبية".

الجامعة العربية كفاح شباب اللاجئين شباب اللاجئين فيلم كباتن الزعتري أبو الغيط

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