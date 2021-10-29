الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد فى فندق؟.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤالا إلى دار الإفتاء عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية على موقع الاجتماعي"فيسبوك" من مواطنة تقول: أين تعتد من مات عنها زوجها وليس لها مسكن زوجية، هل يجوز للمرة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في فندق؟


وحظىت هذه الفتوى اهتمامًا كبيرًا من جانب رواد التواصل، حيث ترغب كثيرًا من السيدات في معرفة عدة المتوفى عنها، ومدتها، وما الذي يجب على المرأة فعلها في هذا الوقت.
 

من جانبها، ردت الدار قائلة:" إن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها هي أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ هجرية من تاريخ وفاة الزوج، والواجب على المرأة في هذه الحالة أن تلتزم العدة في مسكن الزوجية إن وُجِدَ ما لم يكن هناك ما يقتضي تحولَها عنه، فإن لم يوجد وأوجده الورثة أو الحاكم وكان لائقًا بمثلها فعليها الاعتداد فيه، فإن لم يوجد فإنها تعتد حيث شاءت ولا إثم عليها.

 

طريقة التواصل مع دار الإفتاء
وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

 

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين. 

دار الافتاء هل يجوز للمرة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في فندق موقع الاجتماعي فيسبوك البث المباشر أربعة أشهر عدة المرأة المتوفى عنها زوجها

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد فى فندق؟.. الإفتاء توضح

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