الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تستعد لاستقبال أولى دفعات لقاح موديرنا أول نوفمبر

صورة للقاح
صورة للقاح

كشف مصدر بوزارة الصحة عن استعداد الوزارة لاستقبال أولى دفعات لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا أول نوفمبر المقبل.

وأوضح المصدر، لـ"الدستور"، أن استقبال تلك الدفعات يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على توفير أكبر عدد من اللقاحات لتطعيم المواطنين.

وأعلنت وزيرة الصحة استقبال 250 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة استرازينيكا، صباح الثلاثاء بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من حكومة دولة المجر، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

أشار مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن لقاح "استرازينيكا" أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما ٢٨ يومًا، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين مجددًا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة. 

وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 

نسخة اندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

https://apple.co/3gURgYJ

وزارة الصحة والسكان لقاح كورونا لقاح موديرنا فيروس كورونا

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