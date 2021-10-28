الخميس 28 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

عصر حقوق الإنسان .. كل شىء عن مركز الإصلاح بوادى النطرون

مركز الإصلاح بوادى
مركز الإصلاح بوادى النطرون

ينشر موقع جريدة «الدستور» التفاصيل الرقمية الكاملة، عن مركز الإصلاح والتأهيل بوداي النطرون من خلال الإنفوجراف التالي.

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل محتويات مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، حيث يضم مجمع المحاكم داخل المركز والذى تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم (8 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إدارياً") بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.

يأتي ذلك في إطار ما تقدمه وزارة الداخلية من احترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى – رئيس الجمهورية مؤخراً.

 

عصر حقوق الإنسان حقوق الانسان وداي النطرون مركز الإصلاح والتأهيل

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وائل لطفي

عدو الفساد

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