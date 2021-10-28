الخميس 28 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

شريف منير يشارك فى ندوة عن الجيش المصرى بجامعة حلوان

ندوة عن الجيش المصري
ندوة عن الجيش المصري بجامعة حلوان

أقامت جامعة حلوان ندوة بعنوان “الجيش المصري بين التاريخ والإنجازات ودور الفن كإحدى القوي الناعمة”، نظمتها أسرة ترحال المركزية وأسرة وان تيم المركزية، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب.

تم تنظيم الندوة كأول أنشطتهم الفنية والثقافية التي بدأت مع بداية العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢، تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، بحضور د.حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مني فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور حازم قطري، والدكتور حسن عبدالرحمن، مسئولي أسرة وان تيم والدكتور أسامة النمر، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ومسئول أسرة ترحال.

وقال الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، إن الجيش هو دومًا قوة مصر وشعبها، لأنه جيش الشعب ومن الشعب وإلى الشعب، كما تؤكد حقائق التاريخ القديم والحديث ووقائع ومعطيات الحاضر وهم خير أجناد الأرض وهم فى رباط إلى يوم الدين، لأن القوات المسلحة المصرية من أعرق المؤسسات على مر التاريخ، ولا يخفى على أحد دور الجيش المصرى منذ عهد الفراعنة حتى الآن وهو من أقوى الجيوش في المنطقة، ومشاركًا أساسيًا في تحديد مستقبل شعبه وشعوب المنطقة، ليثبت أنه وبحق خير أجناد الأرض.

وقال إن أسرة جامعة حلوان تشرف بإحياء الاحتفال بشهر أكتوبر شهر الانتصارات فهو شهر المعجزات وعلينا كمهام للجامعات في إنتاج وإعداد الرجال ليكونوا مؤهلين لحمل رسالة هذا الوطن العريق، احتفالنا استلهام لروح أكتوبر روح العزة والكرامة ومن حق أبنائنا ان ننقل لهم ما أنجزه جيشنا العظيم، والحروب العسكرية انتهت، لكن هناك أساليب جديدة للحروب، لذا يجب أن ندعم بلادنا ونتمنى أن تكون احتفالية اليوم مع أبطالنا تنقل لكم حجم التضحيات والإنجازات لهذا الجيش.

وشارك شريف منير طلاب جامعة حلوان الاحتفالية متحدثًا عن حرب أكتوبر قائلاً إننا يجب علينا استحضار لحظات أكتوبر لمعايشتها للشعور بهؤلاء الأبطال وتضحياتهم، تضحيات أكتوبر لا يمكن تخيلها، لكن يجب استحضارها لتذكر هؤلاء الأبطال الذين حققوا لنا النصر والأبطال الحاليين المرابطين لحمايتنا، والشئون المعنوية بها العديد من القصص للشهداء والأبطال.

وأشار إلى أن الفن كانت له علاقة وطيدة وتم توثيق تلك الأمور في العديد من الأعمال الفنية التي تفاعل معها الجميع أمام الشاشات ووصل ذلك لجميع الأجيال وعبروا عن تأثرهم بهؤلاء الأبطال وذلك من خلال منشورات وصور عبر مواقع التواصل، وهناك العديد من الأعمال التى وثقت أكتوبر وبطولات الجيش ومنها ولاد العم والممر والصاعقة وفي انتظار فيلم السرب الذي يبرز بعضًا من بطولات هؤلاء الجنود الذين حملوا ويحملون أرواحهم على أكفهم مسلحين بالعقيدة، ولدينا ارتباط وثيق بارضنا ووطننا بالفطرة.

شئون التعليم والطلاب محمد القوات المسلحة الفن مستشار علاقة رعاية الشباب الجيش المصرى التعليم إنجازات الفنان شريف منير محمد ثروت مجلس الشيوخ الجدى

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