الجزائر وتنزانيا تؤكدان رغبتهما في تعزيز التعاون الاقتصادي بمجال الطاقة

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ووزير الطاقة التنزاني جانيوري يوسف مكامبا على وجود إرادة بين قيادتي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، خاصة في مجال الطاقة، بما يحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات الهائلة التي يزخر بها البلدان.

جاء ذلك خلال استقبال لعمامرة اليوم/الخميس/ بمقر وزارة الخارجية الجزائرية، لوزير الطاقة بجمهورية تنزانيا الاتحادية جانيوري يوسف مكامبا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على مدار يومين.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان اليوم - أن الوزيرين أشادا، خلال هذا اللقاء، بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وبتطابق مواقفهما المبدئية حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الطاقة التنزاني جانيوري يوسف مكامبا قد وصل، أمس /الأربعاء/ إلى الجزائر، في زيارة رسمية تستمر يومين، بهدف بحث سبل تدعيم الشراكة الجزائرية - التنزانية في مجال الطاقة.