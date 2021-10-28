الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئيس الأسقفية: الحوار اللاهوتى يقرب وجهات النظر ويفتح أبوابًا مغلقة

المطران سامى فوزى
المطران سامى فوزى

شارك سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية في جلسات الحوار اللاهوتي المشترك بين الكنيسة الأنجليكانية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، حيث جرت فعاليات هذا اللقاء افتراضيا عبر موقع زووم واستمرت الجلسات 3 أيام حتى اختتمت اليوم.

وأكد رئيس الأساقفة أن جلسات الحوار اللاهوتي مع الكنائس الأرثوذكسية الشرقية شهدت مشاركة ممثلين عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الإثيوبية والكنيسة الأرمينية والكنيسة السريانية، حيث ناقشت الكنائس على مدار 3 أيام تاريخ المجامع المسكونية، وأبرزها مجمع خلقدونية إذ ترأس المطران جريجوري كاميرون أسقف سانت اساف بويلز البريطانية لجنة الكنيسة الأنجليكانية، بينما ترأس الأنبا انجيلوس أسقف لندن للكنيسة القبطية لجنة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية.

واعتبر رئيس الأساقفة أن جلسات الحوار اللاهوتي تقرب وجهات النظر بين الكنائس المشاركة وتفتح أبوابًا مغلقة بين الطوائف المختلفة، مؤكدًا محبته لجميع الكنائس باعتبارها أعضاء في جسد المسيح الواحد.

وأشار رئيس الأساقفة إلى أن الحوار اللاهوتي بين الكنيسة الأنجليكانية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية قد بدأ منذ سنوات طويلة، حيث تعقد تلك الجلسات بشكل دوري لذلك اتفق المشاركون في تلك الدورة على إصدار توصيات في اللقاء المقبل.

كان جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري قد أشار في زيارته الأخيرة للقاهرة إلى الحوار اللاهوتي المستمر بين الكنيسة الأنجليكانية من ناحية وبين الكنائس الأرثوذكسية من ناحية أخرى بالشكل الذى يقوي العلاقات بين الطوائف المسيحية.

الدكتور سامي فوزي الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية المطران سامي فوزي دكتور سامي فوزي سامي فوزي

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وائل لطفي

عدو الفساد

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