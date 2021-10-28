الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل الطرق الصوفية بالشرقية يلتقى رئيس منزل حيان لمنع التعدى على الأضرحة

المهندسة نهلة عبدالفتاح
المهندسة نهلة عبدالفتاح

استقبلت المهندسة نهلة عبدالفتاح رئيس الوحدة المحلية بمنزل حيان، بدائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية، الشيخ محمد محمد مراعى وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالشرقية، لمناقشة بعض الشكاوى الواردة حول التعديات على الأضرحة وسرعة إنهاء جميع المعاينات وتذليل كافة العقبات، للعمل على حل الشكوى.

وكان الشيخ محمد محمد مراعى، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالشرقية، قد قام  جولة تفقدية لعدد من الأضرحة بقرى مركز ههيا فى محافظة الشرقية، قام خلالها بزيارة ضريح الشيخ حسن بمنزل حيان وضريح الشيخ المحمودى بعزبة المحمودى وضريح الشيخ أبو حطب بخلوة أبو حطب.

رافق "مراعى" خلال الجولة الشيخ أحمد فوزى وكيل الطرق الصوفية بههيا ورئيس اللجنة الاستشارية العليا عن مركز ههيا وأعضاء اللجنة الأستشارية الشيخ جلال أحمد والشيخ أشرف مصطفى والشيخ عبدالفتاح الطاهر والشيخ أحمد العربى رئيس اللجنة الاستشارية بمنزل حيان.

وجاء ذلك فى إطار سعى الطرق الصوفية للحفاظ على الأضرحة ومنع التعدي عليها بالبناء أو النبش أو النقل لمكان آخر، وذلك فى ضوء توجيهات سماحة الدكتور عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الصوفى الأعلى.

من جانبه أكد الشيخ محمد محمد مراعي ان الأضرحة لها مكانة كبيرة فى نفوس الصوفيون الذين قد رباهم شيوخهم علي حب أولياء الله، مؤكدا ان الصوفية لا تقدس المشايخ بل تسير علي دربهم.

شدد "مراعى" على ضرورة المحافظة على الأضرحة وعدم التعرض لها سواء بالأعتداء عليها بالهدم أو النبش وعدم المساس بالساحات الخاصة بها، وعدم إقامة أي احتفالات أو موالد دون موافقة وكالة المشيخة العامة للطرق الصوفية بالشرقية مؤكدا بانه لن لن يسمح بالتعدي على أي ضريح،وستتخذ المشيخة إجراءات مشددة تجاه المعتدين،ومن يخالف توجيهاتنا ويتقاعس عن أداء دوره داخل الصوفية سنضطر لإلغاء صفته وانتسابه للصوفية.

الشرقية عبدالفتاح تعديات محافظة الشرقية محافظ لجنة

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عدو الفساد

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