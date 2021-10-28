الخميس 28 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مِلك رجل أعمال روسي.. ميناء الإسكندرية يستقبل أغلى يخت في العالم

اغلي يخت في العالم
اغلي يخت في العالم

استقبل ميناء الإسكندرية، أمس الأربعاء، واحدا من أغلى اليخوت في العالم وهو الوحيد من نوعه والذي يملكه رجل أعمال روسي ، ويصل سعره إلى 600 مليون دولار، والمقرر أن يغادر 4 نوفمبر المقبل من ميناء الإسكندرية.
 

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يذكر أن اليخت يسمى S.Y.A، المملوك لرجل أعمال روسي، ويبلغ طول اليخت 143 مترا وهو واحد من أكبر اليخوت في العالم، تم تسليمه في عام 2017 من قبل ساحة Nobiskrug الألمانية، ويبلغ حجم اليخت الشراعي 142.81 مترًا ويصنف على أنه يخت بمحرك بمساعدة الإبحار، ويشاع أن لديه جراب مراقبة تحت الماء، يستوعب 20 ضيفًا وطاقم مكون من 54 شخصًا.

كما يتميز اليخت الشراعي S.Y.A ببعض الميزات الرائعة من بينها  البرج ثلاثي الصواري الذي يصل ارتفاعه إلى 328 قدمًا "100 متر" فوق سطح الماء، مع "عش الغراب"، على ارتفاع 60 مترًا، ويضم 24 بابًا في الهيكل، وأسطحه متصلة بعدة مصاعد، وقدرة اليخت الشراعي تصل إلى إمكانية حمل غواصة.
كما تبلغ مساحة الإبحار الإجمالية لليخت أكثر من 40.000 قدم مربع، أو أكثر من 3700 متر مربع، وستصل السرعة القصوى إلى 21 عقدة، مع سرعة إبحار تصل إلى 16 عقدة.

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ويضم اليخت الشراعي قارب سريع تم تصميمه للاستخدام الحصري من المالك وزوجته، حيث إنه قارب هروب خاص بدون أي طاقم لتشغيله، وسرعته القصوى تصل 53 عقدة، فيما يوجد قارب آخر للاستخدام على مدار السنة وهو مخصص لنقل الضيوف إلى الشاطئ أو السفن الأخرى التي تحافظ على الركاب في شرنقة وهي عبارة عن بيئة محمية.

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كانت قد انتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية ؛ وخاصة في حجم الحاويات المتداولة صادر و وارد والتي بلغت 3021 حاوية مكافئة ، كما بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 225 ألف طن تقريبا. 

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وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 37 سفينة خلال  الثمانية والأربعون ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 25 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

روسي الإسكندرية مليون دولار رجل أعمال ميناء الإسكندرية اليخت

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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