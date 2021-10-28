«رجال الأعمال» تبحث مع نظيرتها الروسية دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع جمعية بيزنس روسيا، وترأس الاجتماع المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة كل من وزير مفوض تجاري ياسر مصطفي رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو ونيكولاي اصلانوف المستشار التجاري الروسي بمصر.

وقال المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن اللقاء بداية لسلسلة من الأحداث القطاعية في المجالات ذات الاهتمام المشترك لكلا البلدين، مشيراً إلى توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية "Business Russia" في عام 2017 لتعزيز التعاون بين مصر وروسيا في مختلف المجالات.

وأكد أنه تم الاتفاق مع جمعية بيزنس روسيا بالبدء في ندوة توعوية للشركات الروسية لإطلاعهم على كيفية ممارسة الأعمال التجارية في مصر، وما هي الاتفاقيات التجارية الرئيسية التي تربط مصر بالعالم، بالإضافة إلى إعطاء لمحة عامة عن منصة Cargo – x لتسجيل الشحنات.

وأعرب الشافعي، عن حرص مصر على متابعة مشاريع التعاون بين البلدين خاصة في المنطقة الصناعية الروسية الجديدة وكذلك تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مشيداً بالقرار الروسي الأخير بالاستئناف لرحلات الطيران المباشر إلى مدن شرم الشيخ والغردقة مما سيكون له أثر إيجابي على السياحة الروسية الوافدة إلى مصر.

وأكد الشافعي، أن جمعية رجال الأعمال المصريين على أتم الاستعداد لتقديم أي استشارات تتعلق بالتجارة والاستثمار للشركات الروسية الرغبة في الدخول للسوق المصري، موجهاً الشكر للمكتب التجاري المصري في موسكو والمكتب التجاري الروسي في مصر لدعمها لتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال بالبلدين.

وأكد أنطون سلين شينكو رئيس العلاقات الدولية بجمعية بيزنس روسيا، ان التعاون المصري الروسي قد دخل مرحلة جديدة في يناير 2020 حيث تم توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين، مضيفاً أن لتعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية بيزنس روسيا سيكون هو منصة الحوار المشترك لرجال الاعمال من البلدين.

وأوضح وزير مفوض تجاري ياسر مصطفى رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو، أن التعاون المصري الروسي في المرحلة القادمة يشمل اربع محاور رئيسية في مقدمتها العمل في تطوير المنطقة الاقتصادية الروسية بقناة السويس للبدء في تشغيلها العام القادم.

وأكد أنه يوجد حالياً محادثات لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين مصر والتجمع اليورو اسيوي، مشيراً إلى أن مصر ستشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في سنت بيترزبيرج والذي سيعقد في يونيو 2022.

من جانبه افاد المستشار التجاري الروسي بمصر نيكولاي اصلانوف، ان حجم التبادل التجاري بين البلدين يلغ خلال 8 اشهر الأولى من العام الجاري نحو 3 مليار دولار بزيادة تقدر 35% عن نفس الفترة من العام السابق علما ان حجم التجارة في 2018 قد بلغ 8 مليار دولار.

وأكد ان العلاقات المصرية الروسية تشهد تطورا كبيرا على المستوى الاستثماري و ليس فقط التجاري مثل محطة الطاقة النووية بالضبعة ، توريد حافلات القطارات للسكك الحديدية المصرية ، انشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية ، توريد و تصنيع اللقاح الروسي سبوتنيك في مصر.

كما أشار الي أهم قطاعات التعاون المشترك حيث تشمل الطاقة والبنية التحتية السكك الحديدية و النقل ، تجميع السيارات بمصر ، الزراعة و تكنولوجيا المعلومات وتعقيم المياه.

و قال ان عدد الوفود من روسيا الى مصر قد زاد بنسبة 10% عن مثيلة في العام السابق حيث من المتوقع أن تصل عدد الوفود الروسية التي تزور مصر هذا العام الى 100 وفد.

وأشار الى ان الدورة 14 من اللجنة المشتركة المصرية الروسية ستعقد في مصر في عام 2022 قبل منتدى المنتدى الاقتصادي العالمي في سينت بيترزبيرج.

وقال مايكل جمال مدير عام إدارة الاتفاقيات الثنائية بقطاع الاتفاقيات التجارية، إن الجانب الروسي يمكنه الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة، حيث أن التصنيع في مصر سيفتح لهم أسواق بها 2.2 مليار مستهلك، مشدداً على أهمية تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة من مصر مثل الملابس الجاهزة.

ودعا وليد عادل من المشاركين بالندوة، الشركات الروسية الي التسجيل على نظام التسجيل المسبق للشحنات حتى يتسنى لهم تصدير منتجاتهم لمصر حيث قد بدأت من أول أكتوبر تطبيق هذا النظام إلزاميا على الواردات عبر المؤانئ المصرية.

وقدم أحمد صلاح الدين شريك بشركة برايس ووترهاوس عرض تقديمي حول حول النظام الضريبي في مصرو أهم الاصلاحات الضريبية وانواع الضرائب المختلفة.