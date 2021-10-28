افتتاح أول حضانة أطفال داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون

افتتح قطاع السجون بوزارة الداخلية، اليوم، أول حضانة للأطفال داخل مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة وادي النطرون، ويضم قسما خاصا بالسجينات، يوجد به كافة الخدمات اللازمة لهن، فضلًا عن وجود حضانة للأطفال.

وقال اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية، إنه إيماناً بأهمية رسالة الأمن، فى ترسيخ دعائم الاستقرار لمجتمع آمن يتمتع فيه المواطنون بالحقوق والحريات وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم "حياة كريمة" والتى تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة، تحرص كافة أجهزة وزارة الداخلية على إنتهاج خطط تطوير شاملة للأداء الأمنى بما يكفل "المعاملة الكريمة" للمواطنين، من خلال التوسع فى المشاركة بمختلف المبادرات المجتمعية وتقديم الخدمات الأمنية بأعلى معدلات للجودة والإتقان وبما يلبى طموحات وتطلعات المواطن، وإدراكاً للدور الجوهرى للعنصر البشرى فى تحقيق الأمن الشامل، ويجرى الاهتمام بتنمية المهارات والخبرات الوظيفية لرجال الشرطة لتمتد للعلوم الإجتماعية ومبادىء حقوق الإنسان والحريات العامة بما يعبر عن إرادة واضحة فى الالتزام بثوابت الدولة المصرية والتى يأتى ضمن أولوياتها احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية.

وشهدت السجون المصرية مؤخرًا تطورًا كبيرًا، سواء في المباني أو تحسين أوضاع النزلاء والاهتمام بهم، وترسيخ قيم حقوق الإنسان، والعمل على راحة النزلاء.

ويُعد قطاع السجون صرحاً إنتاجياً لديه العديد من المشروعات الصناعية، منها مصانع للأثاث الخشبى بأبوزعبل والقناطر وبرج العرب، ومصنعين للكونتر والأثاث المعدنى بطرة ومصنع للحلاوة الطحينية بالمرج، ومصنعين للملابس الجاهزة بالقناطر ومصنع للأعلاف بمنطقة وادى النطرون، بالإضافة إلى ورش تأهيلية على مختلف الحرف بالسجون، ومشروعات زراعية وإنتاج داجنى وحيوانى تستهدف جميعها تأهيل نزلاء السجون على كافة الحرف بما يوفر لهم فرص عمل شريف عقب الإفراج عنهم.

وتشجع إدارات السجون السجناء ذوى المواهب الفنية على مزاولة الهوايات المختلفة "كالرسم والنحت والأركت، وأعمال التطريز والتريكو، والعزف على الآلات الموسيقية وغيرها"، بالأماكن المناسبة بالسجون والتي تم تخصيصها لممارسة تلك الهوايات، كما تقوم أيضاً بتيسير الحصول على الخامات اللازمة بالإضافة لمساعدة السجناء في تسويق منتجاتهم، إذا رغبوا في ذلك.