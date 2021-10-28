من «التورته للبرجر».. «إسلام» يتصدر «تويتر»: فاكره آخر مرة قولتلك إيه؟

تصدر هاشتاج «البرجر» موقع تغريدات «تويتر»، حيث شارك فيه كثيرون بشكل ساخر ومرح.

وتسأل كثيرون عن السبب في تصدر هذا الهشتاج عرش التريند، حيث اتضح أن السبب هو تغريدة شاب لخطيبته التي خدعها ولم يخبرها بأنه متزوج، ليرد عليها بـ«فاكره لما كنا بناكل برجر آخر مرة قولتلك إيه؟»

وعلى الفور انهالت التعليقات الساخرة حول الموضوع، الأمر الذي تسبب في تصدره عرش مواقع البحث الاجتماعي.

مصطفى أبو تورته: «الأب الروحي للخلع من الزواج»

لم يكن «إسلام برجر» الأول في الهروب من مسئولية الزواج، ففي عام 2019 انتشرت قصة شاب يدعى مصطفي انتشرت قصته كالنار بالهشيم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن التغريدة وصلت لجروبات الفتيات للتاكد من حقيقة التغريدة.

وأطلق عليه رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اسم «مصطفى أبو تورته»، حيث هرب خلال حفل الخطوبة وأخذ معه التورته.

متحرش أون ذا رن: «نشرب قهوة في حتة بعيدة»

في عام 2018 استطاع شاب يدعى محمود، أن يتصدر عرش مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو له وهو يتحرش بفتاة تدعى «منة جبران» التي وثقت الواقعة بفيديو، حيث عرض عليها احتساء كوب من القهوة بأحد الكافيهات المشهورة بمنطقة التجمع.

وأكدت الفتاة في في مداخلة هاتفية أنها كانت تقف في هذا المكان لانتظار الحافلة التي تستقلها للذهاب لعملها، مضيفة: «هو خد اللي فيه النصيب والحمد لله، الرسالة بتاعتي وصلتها، وأنا متأكدة أن الولدين اللي أنا صورتهم عمرهم ما هيعملوا كده تاني، ولا حد من قرايبهم ولا حد من أصحابهم».