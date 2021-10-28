«تعليم الفيوم» تعلق على اكتشاف «عفاريت» في مدرسة

أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن المديرية لم تتلق أي إخطار رسمي حتى الآن، من مدير إدارة إطسا التعليمية، بشأن التحقيق مع مدير مدرسة بقرية قصر الباسل التابعة للإدارة، بسبب ادعائه وجود "عفاريت وجن" في المدرسة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم في تصريحات لـ"الدستور" اليوم الخميس، أنه في حالة تلقيهم إخطارًا بالواقعة سيتم التحقيق مع مدير المدرسة لاتخاذ القرار اللازم بحقه.

وتداول رواد موقع التواصل من محافظة الفيوم، منشورات بإحالة مدير مدرسة بقرية قصر الباسل للتحقيق لادعائه وجود عفاريت بالمدرسة، وبناءً عليه قام مدير إدارة إطسا التعليمية بإحالة مدير للتحقيق.