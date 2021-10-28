الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الفيوم» تعلق على اكتشاف «عفاريت» في مدرسة

الدكتور أكرم حسن
الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم

أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن المديرية لم تتلق أي إخطار رسمي حتى الآن، من مدير إدارة إطسا التعليمية، بشأن التحقيق مع مدير مدرسة بقرية قصر الباسل التابعة للإدارة، بسبب ادعائه وجود "عفاريت وجن" في المدرسة.

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وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم في تصريحات لـ"الدستور" اليوم الخميس، أنه في حالة تلقيهم إخطارًا بالواقعة سيتم التحقيق مع مدير المدرسة لاتخاذ القرار اللازم بحقه.

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وتداول رواد موقع التواصل من محافظة الفيوم، منشورات بإحالة مدير مدرسة بقرية قصر الباسل للتحقيق لادعائه وجود عفاريت بالمدرسة، وبناءً عليه قام مدير إدارة إطسا التعليمية بإحالة مدير للتحقيق.

تعليم الفيوم لم نتلق اخطارا بضبط مدير مدرسة عفاريت

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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