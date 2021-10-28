الخميس 28 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تحث طالبان على ضمان خروج آمن لرعاياها من أفغانستان

أفغانستان
أفغانستان

حث سفير اليابان لدى أفغانستان تاكاشي أوكادا، حركة «طالبان» على ضمان المرور الآمن للمواطنين اليابانيين المتواجدين حاليا في الدولة التي مزقتها الحرب والسماح لهم بالمغادرة العاصمة الأفغانية كابول في أقرب وقت ممكن.

وجاء ذلك، وفق ما نقلته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية اليوم الخميس، خلال لقاء السفير أوكادا ووزير خارجية أفغانستان بالوكالة أمير خان متقي.

وأفادت وزارة الخارجية اليابانية بأن أوكاد دعا إلى تأمين طرق آمنة تتمكن اليابان من خلالها من تقديم المساعدات الإنسانية للأفغان وأكد أهمية دعم حقوق الإنسان بما في ذلك النساء والأقليات العرقية في أفغانستان.

وطالب أوكادا بضمان سلامة الأفغان الذين يعملون في السفارة اليابانية لدى كابول والمنظمات المرتبطة باليابان، معربا عن أمله في ألا تصبح أفغانستان بؤرة للنشاط الإرهابي، بحسب وزارة الخارجية اليابانية.

وامتنع مسئول بوزارة الخارجية اليابانية عن التصريح بما قاله متقي خلال الاجتماع.

كابول أفغانستان سفير اليابان اليابان العاصمة الأفغانية

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عدو الفساد

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