مندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

أعلن مندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، الخميس، ترشحه لمنصب رئيس الدولة في الانتخابات الليبية، موضحا أنه يعلن ترشحه لمنصب رئيس الدولة، مطالبا الشباب بمساعدته في جمع 5 آلاف تزكية من المسجلين في قوائم الانتخابات.

وأكد مندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "برنامجه الانتخابي جاهز وسيكون على موقع الحملة الانتخابية في الأيام القادمة"، مشيرا إلى أن " البرنامج يقوم على ثلاثة محاور وهي استعادة هيبة الدولة، ومكافحة الفساد واستعادة الثقة، واستعادة السيادة الوطنية".

وأضاف أن برنامجه يتضمن إجراءات عملية غير مسبوقة لمساعدة الشباب، وتمكين المرأة، وتحقيق العدالة، وتنمية المناطق النائية، على حد قوله.

جدير بالذكر أن مفوضية الانتخابات في ليبيا كانت قد أعلنت، الأحد الماضي، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من الشهر المقبل.

وأوضح رئيس المفوضية، أنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولا في 24 ديسمبر المقبل، ثم تتبعها الانتخابات النيابية بعد 30 يوما أي في 23 يناير 2022.

ولفت إلى أن المفوضية العليا للانتخابات، ستعلن عن نتيجة الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، مشيرًا إلى أنه حال رغب أي طرف في التقدم بشكوى ضد تلك الانتخابات فعليه اللجوء للقضاء الذي سيكون الحكم في تلك الأمور.

وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر المقبل، باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.