محافظ سوهاج: إزالة 599 حالة تعدي على أملاك الدولة وجهات الولاية

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 599 حالة تعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وجهات الولاية، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات، والتي بدأت يوم الاثنين 11 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى الجمعة 29 أكتوبر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة لمواجهة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وكشف "الفقي" أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قد قامت، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية، بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، أسفرت عن إزالة 508 حالة تعدي بالمباني بمساحة 34 ألف و 560.5 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 91 حالة تعدي بالزراعة بمساحة 84 فدان و16 قيراط.

وشدد محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.

فيما عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا بحضور اللواء وليد الحماقي مساعد قائد الجيش الثالث الميداني، مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز السبعة المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروعات المبادرة بسوهاج، بحضور اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد فتحي رئيس الشعبة الهندسية للجيش الثالث، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والمهندس محمد عبدالعاطي مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري.

ناقش الاجتماع الموقف الحالي لقطع الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات المدرجة بخطة " حياة كريمة"، خاصة مشروعات إنشاء الوحدات الصحية، وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل، وذلك تمهيدا لدخول المحافظة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل .

وخلال اجتماعه برؤساء المراكز ناقش محافظ سوهاج عددا من الموضوعات التي تهم المواطن السوهاجي، موجها بضرورة الاهتمام بالحدائق العامة، والتشجير والمساحات الخضراء، خاصة على جانبي الطرق بمداخل ومخارج المدن، والتنسيق في هذا الشأن مع المتخصصين من أساتذة الجامعة ومستشاري المحافظة للتجميل والتشجير.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة من الري للمرور على جميع الجسور التي تقع بجانب الترع التي تم تبطينها والتأكد من ارتفاع منسوب التبطين بحد أدني 40 سم عن الطريق، مشددا على إزالة نواتج تطهير الترع والمصارف من على جوانب الطرق، خاصة الطرق السريعة، موجها رؤساء المراكز والمدن بالمرور المستمر على الطرق المتاخمة للترع التي تشهد أعمال تبطين وعدم السماح بتشوين أي مواد بناء على الطرق السريعة، ورفعها فورا، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المقاولين المخالفين لتلك التعليمات، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

كما تناول اجتماع المحافظ مع رؤساء المدن التأكيد على منع حرق المخلفات الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وعلى هامش الاجتماع قام محافظ سوهاج بتكريم عبد المنعم عبد القوي رئيس مركز ومدينة دار السلام، ومنحه شهادة تقدير نظرا لمجهوداته، وتميز مركز دار السلام في تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، وطالب المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية ببذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين.