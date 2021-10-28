ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من القبض على أخطر تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، تخصص في سرقة الدراجات النارية بدائرة القسم، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم عدد من الدراجات المبلغ بسرقتها.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بالقبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، في قسم شبين الكوم، تخصص في سرقة الدراجات النارية، وجرى إلقاء القبض عليهم، وإخطار النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة.

وقامت مباحث شبين الكوم بضبط المتهمين وبحوزتهم 9 دراجات نارية مبلغ بسرقتها، وسلاح ناري وسلاح أبيض، كما ضبط بحوزتهم سيارة نقل تستخدم في نقل الدراجات المسروقة، وتعرف عدد من أصحاب الدراجات النارية على الدراجات الخاصة بهم التي بلغوا بسرقتها، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب وقائع السرقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.