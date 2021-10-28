الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تعرض 300 نموذج من الأسلحة والمعدات في معرض «بيرو»

معرض بيرو للأسلحة
معرض بيرو للأسلحة

أعلنت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الحكومية الروسية لتصدير السلاح، أنها ستعرض حوالي 300 نموذج من الأسلحة والمعدات العسكرية في معرض الدفاع الدولي في بيرو.

وذكرت الخدمة الصحفية للشركة الروسية - في بيانٍ، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الخميس - أن من بين هذه النماذج، طائرة التدريب القتالي "ياك - 130" ومروحيات "مي-28 إن إيه"، ونظام الصواريخ المدفعي "بانتسير- إس1" وحاملة الأفراد المدرعة "بي تي إر-82أ".

وأشار البيان إلى أنه سيتم تزويد زوار المعرض بمعلومات عن عدد المقاتلات والمروحيات الروسية والوسائل الحديثة لتدمير الطيران والدفاع الجوي وأنظمة الحرب الإلكترونية وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات والمدرعات وغيرها من المعدات.

وأوضح أنه سيتم تقديم معلومات شاملة عن الأسلحة المعروضة، ومنها مقاتلات "سو-35"، و"سو-30إس إم إيه"، و"ميج-35"، ومروحيات "مي-35إم"، و"مي-171شي"، بالإضافة إلى الوسائل الحديثة للتدمير الجوي.

روسيا بيرو موسكو

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عدو الفساد

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