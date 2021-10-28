الخميس 28 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خبيرة أممية تدعو إلى حماية ضحايا الاتجار بالبشر في سياق مكافحة الإرهاب

الاتجار بالبشر
الاتجار بالبشر

دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالبشر، "سيوبان مولالي"، إلى حماية ضحايا الاتجار بالبشر في سياق مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن هؤلاء الضحايا يعاقبون ويوصمون، بدلًا من الحصول على الحماية، موضحة أن "الدول تفشل في التعرف على الضحايا وحمايتهم، غالبًا بسبب ارتباطهم المزعوم بالجماعات الإرهابية وما يتصل بذلك من وصمة العار والتمييز والعنصرية".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضحت الخبيرة الأممية - في تقريرٍ لها قدمته إلى الجمعية العامة - أن الدول يقع على عاتقها التزام بتحديد وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، "ويجب أن تصبح أكثر انسجامًا مع احتياجات الأشخاص الذين تتاجر بهم الجماعات الإرهابية والناتجة عن النزاع".

وقالت "سيوبان مولالي": "من دواعي القلق الشديد أنه حيثما يحدث الاتجار في سياق الإرهاب، يؤدي التمييز من قبل الدول إلى فشل في توفير الحماية، ويزيد من مخاطر الاتجار وإعادة الاتجار، بما في ذلك الأطفال". 

وأضافت، أن الاتجار بالبشر لأغراض الزواج القسري والاستغلال الجنسي والعمل القسري والإجرام القسري، هي استراتيجية تستخدمها الجماعات الإرهابية، وتستمر مع الإفلات من العقاب بسبب هذه الإخفاقات، على حد تعبيرها.

وأشارت "سيوبان مولالي"، إلى الالتزامات التي تقع على عاتق الدول وجميع الجهات الفاعلة الإنسانية، بموجب بروتوكول باليرمو، الذي يهدف إلى منع وقمع ومعاقبة الضالعين في الاتجار بالبشر، وتحديد ضحايا الاتجار في وقتٍ مبكر، ومن ثمَّ، تقديم المساعدة الطبية والنفسية والقانونية المتخصصة، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكدت: "الالتزام بعدم التمييز هو معيار أساسي في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وينطبق على التزامات الدول بحماية حقوق الإنسان لجميع ضحايا الاتجار"، داعية إلى بذل المزيد من الجهود لمنع الاتجار بالبشر وتحديد الضحايا وحمايتهم، لا سيما في البلدان التي تمر بمراحل الانتقال من الصراع إلى السلام.

نيويورك مكافحة الإرهاب خبيرة أممية الولايات المتحدة الامم المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

«من فتحة سرية».. ضبط صاحب محل ملابس حريمي يصور الفتيات داخل البروفة

رئيس نقابة البترول يكشف لـ«الدستور» موعد إعلان حركة الترقيات والمعاش التكميلي للعاملين

رفع سعر زجاجة زيت التموين لـ25 جنيهاً

المصيلحي: الرئيس السيسي اتخذ قرارا بالتحول الرقمي قبل جائحة كورونا

وزير العدل عن إلغاء حالة الطوارئ: ترجمة للتغلب على الإرهاب بكل اقتدار

«بلومبرج»: مصر تحرص على الاحتفاظ بأعلى سعر فائدة حقيقي في العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: مصر بلا طوارئ

د.محمد شادي

فيسبوك.. ترامب والهند

ماجد حبته

رئيس رومانيا فى القاهرة

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتزم فتح حدودها أمام السياح الملقحين ضد كورونا

الإعلام الإسرائيلى ينشر تسريبات لوزيرة الداخلية تنتقد وزيرى الدفاع والخارجية

حماس: زيادة البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية تفضح استهتار الاحتلال