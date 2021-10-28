استجابة لأولياء الأمور.. محافظ بورسعيد يقرر تخفيض سن القبول بالمرحلة الابتدائية شهرين

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، النزول بالسن القانونية المحددة أصليا للقبول بمرحلة بدء التعليم الأساسي "المرحلة الإبتدائية" شهرين، وذلك للمتقدمين من مواليد شهري أکتوبر و نوفمبر عام 2015 للعام الدراسي 2021 - 2022، وذلك في إطار حرص المحافظ على الاستجابة السريعة لأولياء الأمور، ومواصلة جهوده للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد، على تقديم كافة الدعم للنهوض بالعملية التعليمية فى كافة المراحل وتوفير المناخ الدراسي المناسب للطلاب، مؤكدا أن العام الدراسي الحالي يشهد متابعة مستمرة من جميع الجهات المختصة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الطلاب وانتظام العملية التعليمية .

تفقد سير العملية التعليمية بمدرسة أشتوم الجميل

وفي سياق متصل.. تفقد محافظ بورسعيد ،اليوم الخميس، سير وانتظام العملية التعليمية في مدرسة أشتوم الجميل بنطاق حي العرب، رافقه خلالها الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم، و مدير المدرسة .

وخلال جولته، حرص المحافظ على متابعة سير الدراسة بالصف الرابع الابتدائي، واطلع على عدد من المناهج المقدمة لطلاب الصف الرابع، واطمئن من المعلمين على أهمية تقديم المناهج بطريقة سلسة ومبسطة تساهم في زيادة الوعي والإدراك لدى الطالب، وناشد الطلاب بالاعتماد على أنفسهم و عدم الحصول على الدروس الخصوصية التى تستهلك وقت وطاقة الطلاب.

وتوجه المحافظ بالشكر للقائمين على العملية التعليمية ، وأوضح أن العام الدراسي الجديد يشهد استعدادات مكثفة من كافة الجهات المختصة، بما يضمن انتظام سير العملية التعليمية ويحقق مناخ دراسي ملائم للطلاب ويوفر أعلى درجة من الأمان والسلامة.