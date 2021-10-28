أبرز الشركاء الدوليين المشاركين في مؤتمر المدن العالمي بالأقصر

على قدم وساق، تجري استعدادات الأٌقصر، لاستضافة مؤتمر المدن العالمي، المقام في محافظة الأقصر وسط حضور عالمي لكافة الدول العالمية، ونستعرض في السطور القادمة أبرز الحضور الدوليين المشاركين في المؤتمر.

ينطلق المؤتمر في تمام التاسعة من صباح السبت المقبل، بافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي فعاليات المؤتمر، المقرر له يومي السبت والأحد المقبلين، وذلك بمشاركة:

منظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية والشركاء الدوليين، وبحضور كل من "إلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر الدكتورة رانيا هداية مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات).

كما أنه من المقرر مشاركة، الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر و دولت شعراوى مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من ممثلى منظمات الأمم المتحدة من بينهم الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى واليونيسكو واليونيسيف ومن شركاء التنمية ممثلين للاتحاد الأوروبي ووكالة التنمية الفرنسية ووكالة التعاون الدولي السويسرية ووكالة التعاون الدولى الألمانية والبنك الأوروبى للإعمار والتنمية والبنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية.

وكانت وزارة التنمية المحلية، قد أعلنت عن انطلاق مؤتمر، المدن العالمي، بمدينة الأٌصر، يومي السبت والأحد المقبلين، وسط مشاركة عدد كبير من الوزراء في الحكومة المصرية، والمحافظين، بجانب مشايخ وعمد ووزراء عالميين.