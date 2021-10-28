الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التنمية المحلية: إزالة 9458 حالة تعد على الأراضي الزراعية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول النتائج التي حققتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية للمرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي بدأت في 11 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 29 أكتوبر .

وقال إن المحافظات وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية نجحت حتي 27 أكتوبر الجارى في استرداد حوالى 8256 فدان زراعة بعد إزالة 2804 حالات تعدى على الأراضى الزراعية، وإزالة 9458 مبنى مخالف على مساحة 1.4 مليون متر مربع.

وشدد شعراوى على الاهتمام والمتابعة المستمرة من  رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، مشيراً إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.

ووجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار المتابعة اليومية مع جميع محافظات الجمهورية لتحقيق الخطط المستهدفة و التى تم وضعها قبل إنطلاق الموجة الـ 18 والتي بدأت في 13 سبتمبر الماضى وتنتهى في 26 نوفمبر القادم.

وأكد  شعراوى، ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق الجيد مع جهات الولاية للأراضى التى تم إزالة التعديات من عليها سواء كان بالزراعة أو البناء لعدم السماح بعودة أى تعديات عليها مرة أخرى، والتعامل بكل حسم مع أى محاولات وإزالتها فالمهد وإتخاذ الاجراءات القانونية مع سرعة إستغلال تلك الأراضى على أرض الواقع .

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة قوات إنفاذ القانون رئيس الجمهورية

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وائل لطفي

عدو الفساد

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