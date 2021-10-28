«الصخرة الرمادية».. 7 طرق للتخلص من الاستهلاك العاطفي

هناك أشخاص في حياتنا لا يضيفون لنا شيئًا بل تجدهم طوال الوقت يستنفزون طاقتك، ويستهلكونك بشكل عاطفي مستغلين العلاقة بينكما، على الرغم من احتياجك الدائم لهم بشكل مستمر ولكن بصورة ايجابية لا تحمل الاستغلال لمشاعرك وعواطفك.

وفقا لموقع "brightside" يقدم نصائح لنا للحفاظ علي صحتنا والعثور علي بعض السلام

"الاعتماد علي النفس"

لا تحاول أن تقدم لهم حلاً، عندما يأتي إليك شخص ما بشأن مشاكله، لا تحاول إصلاحها، ما يمكنك فعله هو دعمهم عاطفيًا، لكن ليس عليك أن تلعب دور المعالج أو الوالد الذي يحل جميع مشاكلهم نيابة عنهم، ضع هذه المسؤولية على عاتقهم وشجعهم على اتخاذ القرارات بأنفسهم لأنهم يعرفون ما هو الأفضل لهم.

"اقترح الحصول على مساعدة احترافية"

إذا كان الشخص يشكو باستمرار من حياته، فهو دائمًا غير سعيد بشأن شيء ما، فقد تكون علامة على أن الشخص بحاجة إلى مساعدة نفسية، على الرغم من أنك قد تدعمهم عاطفيًا مؤقتًا، إلا أن ذلك لن يصلح السبب الجذري لجميع مشكلاتهم، والتي قد تكون مشكلات تتعلق بالصحة العقلية.

"الحد من الاتصال الخاص"

حاول أن تحد من الوقت الذي تقضيه مع الأشخاص الذين تجدهم يستنزفهم عاطفيًا، على سبيل المثال، يمكنك أن تقرر عدم الرد على رسائلهم إذا راسلوك في الصباح الباكر، أو في وقت متأخر من الليل، أو خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذا جاءوا إليك شخصيًا، فأخبرهم على الفور أنك ستستمع إليهم ولكن ليس لديك الكثير من الوقت، لن يجعلك هذا شخصًا أو صديقًا سيئًا، بل ستعطي قيمة أكبر لوقتك وطاقتك التي يمكن إنفاقها بشكل أفضل في مكان آخر، غالبًا ما لا يفهم الأشخاص الذين يستنزفون طاقتك، قد يتحدثون معك حول مواضيع لا تشعر بالراحة في مناقشتها، أو يظهرون دون سابق إنذار في منزلك، أو يتصلون بك لإبلاغك بمشاكلهم عندما تكون في العمل، بناءً على مدى قربك من هذا الشخص ومقدار الطاقة التي ترغب في إنفاقها عليه، اشرح لهم ما هي حدودك.

"فكر في إبعاد نفسك"

إذا لاحظت أن العلاقة مع الشخص الذي يستنزف طاقتك لها تأثير سلبي للغاية على صحتك العقلية وأنت تعاني حقًا من ذلك، فقد يكون من الجيد استبعاد هذا الشخص من حياتك، إذا كانت العلاقة سامة ويستخدمونك للشعور بالراحة تجاه أنفسهم دون رد أي شيء ، فقد لا يستحق الأمر الادخار.

"الرعاية الذاتية"

إذا كنت تريد أن تكون بجانب الشخص الذي يجعلك تشعر بالإرهاق العاطفي، فتأكد أيضًا من تخصيص وقت لنفسك.

"احتفظ بهدوئك"

بعض الناس لا يشتكون من حياتهم، بل يتفاخرون بها، إنهم يريدون أن يشعروا بأهميتهم، ويحتاجون إلى التحقق العاطفي من صدقك، حتى أنهم قد يقللون من شأن الآخرين ليشعروا بالرضا عن أنفسهم، فهم يحتاجون أن تحسسهم بالتقدير، لذلك عندما تتحدث معهم، قل شيئًا لطيفًا أولاً، بعد ذلك، قم أيضًا بتوضيح وجهة نظرك.

"طريقة الصخرة الرمادية"

يتغذى الأشخاص الذين يستنزفون طاقتك على رد فعلك العاطفي لما يقولونه لك، لذا إذا كنت تريدهم أن يتوقفوا عن مضايقتك، فلا تظهر أي مشاعر، كما لو كنت صخرة، اجعل إجاباتك قصيرة وواقعية، يمكنك حتى أن تتصرف بالملل أو التعب أو المرض، وسوف يرون أنهم لا يحصلون على ما يريدون منك.