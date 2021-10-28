خبيرة التجميل تنصح باستخدام حمض «الهيالورونيك» للفتيات لترطيب البشرة

يعتبر حمض الهيالورونيك من أهم المكوّنات التي لديها فعالية عالية لمعالجة الشوائب في البشرة والابتعاد عن ملامح الشيخوخة المبكرة.

وقالت خبيرة التجميل عهود نصر، إن حمض الهيالورونيك شبيه بالإسفنجة حيث يمتص الماء ويحافظ عليه داخل الجلد، فيبدو الوجه نضرا ومشدودا، مما يجعل البشرة تبدو أصغر فى العمر.

وأضاف أن هذا الحمض عبارة عن مادة طبيعية تفرزها الخلايا نفسها المسؤولة عن إنتاج الكولاجين، لتؤمن المرونة والليونة للجلد بالإضافة إلى ذلك، هو يدخل ضمن تركيبة الكثير من المنتجات التجميلية و للاستفادة من هذا المكون، لا بد من استخدامه في العمر المناسب وتطبيقه بالطريقة الصحيحة.

وأشارت إلى استخدامه عن طريق تطبيقه مباشرة على البشرة صباحا ومساء، أو من خلال حقن حمض الهيالورونيك للبشرة التالفة والتي تعاني من الترهل ، التجاعيد يساعدها على التعافى السريع لو داومنا على الاستخدام، ويتم وضعه على بشرة رطبة، فبعد غسلها لا تقومي بتجفيفها بشكل نهائي، بل اتركيها رطبة وضعي حمض الهيالورونيك، ما يساعد في تعزيز دوران المياه في الخلايا، فتصبح البشرة لينة أكثر ويخترق الهيالورونيك اسيد المسامات الداخلية.

ونصحت بعدم الإكثار من استخدام حمض الهيالورونيك على البشرة المهم أن تضعي كمية قليلة من مستحضر الحمض على البشرة، ولذلك لأن الإكثار منه سيؤدي إلى جفاف البشرة.

كما تحدثت عن أمور أخرى تعمل على ترطيب البشرة أبرزها: