الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. وزير التموين يعرض «ملفات هامة» فى مؤتمر صحفى

وزير التموين
وزير التموين

ينظم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الخميس، في ديوان عام الوزارة، وذلك للإعلان عن عدد من الموضوعات والملفات الهامة التي تطرحها الوزارة خلال الفترة المقبلة، كذلك إنجازات الوزارة خلال الأيام الماضية.

كان أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، كشف عن أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، سيناقش اليوم خلال المؤتمر الصحفي عددا من الملفات الهامة خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح أن الوزير سيناقش المخزون الاستراتيجي للبلاد من السلع الأساسية، والذي يتراوح ما بين 4 و6 أشهر من السلع، حيث تسعى الوزارة حاليا إلى تكوين مخزون استراتيجي يصل إلى 8 و9 أشهر من خلال مشروع المستودعات الاستراتيجية، والذي يصل تكلفته إلى نحو 21 مليار جنيه.

وتابع: كما يتناول المؤتمر ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل السكر، والأخرى مثل بيض الطعام، والتي أوقفت الوزارة موجة غلائه خلال الفترة الأخيرة بعد أن لامست كرتونة البيض سعر 60 جنيها بواقع جنيهين للبيضة الواحدة، وشهد انحفاضًا ليتراوح ما بين ٤٥ و٥٠ جنيهًا للكرتونة.

ولفت إلى أن الوزير علي المصيحلي، سيتطرق إلى ملف البطاقات التموينية من حيث تنقيتها وحوكمتها للحفاظ علي الدعم ووصوله إلى مستحقيه، بعد أن أثار الرئيس السيسي، وجود بطاقة باسمه في محافظة المنيا وتحصل على الدعم، وتم إلغاؤها على الفور من قِبل الوزارة.

 

وأكد المصيلحي في تصريحات سابقة أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفى لمدة 5.5 أشهر.

وأوضح أن المشروع القومى للصوامع أمن قومى وأن السعة التخزينية للصوامع زادت بشكل كبير إلى 3.4 مليون طن بعدما كانت لا تتعدى 1.2 مليون طن قمح عام 2014، وأن ذلك يرجع إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التوسع فى إنشاء الصوامع للحفاظ على سلامه تخزين الأقماح، حيث نستهلك ما يقرب من 10 ملايين طن قمح سنويا فى إنتاج الخبز المدعم.

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