إسرائيل تعتزم فتح حدودها أمام السياح الملقحين ضد كورونا

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، عن أنه سيتم السماح للسياح الملقحين ضد كورونا بدخول البلاد اعتبارا من الأول من نوفمبر، بعد نجاح حملة لإعطاء جرعات لقاح معززة بخفض الإصابات.



وكانت الإصابات بفيروس كورونا قد ارتفعت الى أكثر من 10 آلاف يوميا في اسرائيل في الفترة بين أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر، لكن هذا الرقم عاد وانخفض بشكل ملحوظ الى بضع مئات فقط منذ حملة اللقاحات المعززة.



وأكدت الحكومة هذه الخطوة في بيان قالت فيه إنه سيسمح للمسافرين من مختلف الدول بدخول البلاد في حال ابرزوا شهادة تطعيم أصدرت قبل أقل من ستة أشهر، لكن سيتوجب عليهم إجراء فحوص كوفيد عند الوصول وقبل المغادرة.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالمي

شار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.