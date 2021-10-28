تعرف على أمسيات مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية اليوم

يُنظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، اليوم الخميس، عددًا من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، حيث يقيم بيت الغناء العربي، في قصر الأمير بشتاك، بمقره الكائن بشارع المعز، في السابعة مساء اليوم، الحفل الشهري لدعم الشباب الموهوبين من الأصوات الذهبية الفائزين بمسابقة "الصوت الذهبي" علي مدار خمس سنوات.

الحفل قيادة المايسترو دكتور مدحت عبد السميع، وتشارك فيه الأصوات الذهبية: جودي الزيني، ومحمد زين، وسلمى مصطفى بباقة من الأغانيات الوطنية من بينها: يا أغلى إسم في الوجود، يا حبيبتي يا مصر، ابنك يقولك يا بطل، خلي السلاح صاحي، بسم الله .. الله أكبر بسم الله، عاش اللي قال، سمينا وعدينا، صباح الخير يا سينا، علي الرباية، شايلين في إيدنا سلاح.

بالإضافة إلى عدد من أغاني الزمن الجميل، كما يشارك أحمد سعد الفائز بشهادة تميز بمسابقة الأصوت الذهبية وأغنية أحلف بسماها وبترابها"، ومن طلبة ورشة الغناء ببيت الغناء العربي تشارك الطالبة رضوي إبراهيم بعدد من الأغنيات الوطنية.

ــ قبة الغوري تستضيف عرضا جديدا لفرقة رضا للفنون الشعبية

في سياق متصل، يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، في السابعة والنصف مساء نفس اليوم، حفلا جديدا، من حفلات فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وتقدم الفرقة أجمل تابلوهاتها الراقصة التي تعيش في وجدان الشعب المصري والعربي منها: رنة الخلخال، العرقسوس، الداحية، يا وردة يابلدى، الحجالة، العصايا، إلى جانب فاصل من أعمال الموسيقار على إسماعيل يضم معزوفتي خان الخليلي والكرنك، الأقصر بلدنا، الموشحات، الإسكندراني، النوبة، تحيا، سماح النوبة، وغيرها من الرقصات الممتعة التى تلقى استحسان محبي وعشاق الفنون الشعبية والتراثية المصرية.

يذكر أن فرقة رضا أسسها الفنان محمود رضا، بالاشتراك مع الراقص الأول والمصمم والمؤلف الموسيقى على رضا، والراقصة الأولى فريدة فهمى بمساندة أستاذ الهندسة الدكتور حسن فهمى. وقدمت عروضا لاقت القبول والاستحسان، وتعتبر أول فرقة خاصة للفنون الشعبية.

وقدمت أول عروضها فى أغسطس 1959، وفى عام 1961 أصبحت الفرقة تابعة للدولة وقام على إدارتها الشقيقان محمود وعلى رضا، كما كون الموسيقار على إسماعيل أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية لمصاحبتها بقيادته، وقام بتلحين أشهر استعراضاتها.

ــ مناقشة ديوان "باي بولار" بمركز الحرية للإبداع

تستقبل قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة والنصف مساء اليوم أيضا، ندوة لمناقشة وتوقيع ديوان "باي بولار"، والصادر عن دار الحلم للنشر والتوزيع، للشاعر محمد فتحي.

هذا ويناقش الديوان كلا من: الشاعر والناقد أحمد حنفي، الشاعر والناقد دكتور وليد طلعت، و يدير اللقاء الشاعر والناقد محمد خميس .

ومما جاء في ديوان "باي بولار"، للشاعر محمد فتحي نقرأ: مسرور .. كإنى طير في حلقة ذِكر مجبور .. أغنى للسؤال البِكر محشور .. ما بين الأجوِبَة والفِكر معذور .. لو أفنِى عُمرى دون ما أوصَل.

ــ حفل غنائي للفنانة آسيا مدني وفرقتها بالسحيمي

وفي السابعة مساءا، يستقبل بيت السحيمي، في شارع المعز، حفلًا فنيًا غنائيًا تحييه الفنانة السودانية "آسيا مدني"، وفرقتها الموسيقية .

ويتضمن برنامج الحفل أغنيات من الفلكلور السوداني والإيقاعات الإفريقية.

يُذكر أن "آسيا مدني" شاركت في مهرجانات كثيرة٬ داخل مصر وخارجها٬ ولها عدة حفلات في دار الأوبرا المصرية في القاهرة وقلعة صلاح الدين في الإسكندرية وأوبرا دمنهور، وتطوعت لمساعدة الأطفال اللاجئين وتبنت مجتمع المواهب السودانية في مصر.