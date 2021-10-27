الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة الجيزة تزيل أقدم العقارات المخالفة بالعمرانية (صور)

العقارات المخالفة
العقارات المخالفة

أزالت محافظة الجيزة أحد أقدم العقارات المخالفة المتعدية على خط التنظيم بشارع السلام المتفرع من شارع ناصر الثورة بحى العمرانية، فى إطار حرصها على فتح محاور مرورية جديدة وإزالة معوقات حركة سير المواطنين والمركبات لتسيير الحركة المرورية والقضاء على كافة مظاهر العشوائية وتوفير سكن بديل حضارى لقاطنيها قامت المحافظة .

العقارات المخالفة 

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن العقار مكون من دور أرضى ودور أول متعدى على خط التنظيم وتسبب فى إعاقة الحركة المرورية بالشارع على مدار سنوات نظراً لموقعه الكائن منتصف الشارع وقد تلقت المحافظة العديد من شكاوى المواطنين سواء قاطنى المنطقة أو المترددين على الشارع بضرورة التعامل مع ذلك العقار المخالف لما يحدثه من شلل مرورى بالمنطقة، لافتا إلى أنه تم توفير سكن حضارى بديل لقاطنى العقار فى منطقة حدائق أكتوبر مراعاة للبعد الاجتماعى وتم نقلهم به قبل البدء فى أعمال الإزالة .

العقارات المخالفة 


وأوضح أنه فور الانتهاء من إزالة العقار ورفع نواتج الهدم والرتش فسوف يتم  فتح الشارع التخطيطى البالغ عرضه 20 م والذى سوف يساهم فى تحقيق السيولة المرورية بذلك القطاع خاصه وانه يربط بين شارعى الملك فيصل والأهرام .

العقارات المخالفة 
العقارات المخالفة 
العقارات المخالفة 
العقارات المخالفة 

 

محافظة الجيزة شارع ناصر الثورة بحى العمرانية العقارات المخالفة أقدم العقارات المخالفة خط التنظيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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