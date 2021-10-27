موقع أمريكى: مكالمة متوترة بين غانتس وبلينكن

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن اعتراضه على إقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية سادها التوتر، مع وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، وفقا لما نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين.

ووصف مسؤول إسرائيلي المكالمة بين بلينكن وغانتس بـ"الصعبة جدا"، لافتا إلى أن الأمريكيين "أعطونا بطاقة صفراء".

ووفقا للمسؤولين الإسرائيليين، أخبر بلينكن جانتس أن عدد الوحدات الاستيطانية الجديدة غير مقبول وكذلك مواقعها المقترحة في عمق الضفة الغربية، داعيا وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن يأخذ بمزيد من الاعتبار في المستقبل، موقف الولايات المتحدة بشأن المستوطنات.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن الموقف الأمريكي بخصوص المستوطنات كان أشد صرامة مما توقعوا، لكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أن الانتقادات جاءت بشكل رئيسي من وزارة الخارجية، فيما لم يتخذ البيت الأبيض أي مواقف علنية بعد، على حد وصفهم.

ووفقا لما نقله موقع "أكسيوس"، أخبر حانتس بلينكن أنه يتفهم مخاوف الإدارة الأمريكية، وأنه عمل على تقليل عدد الوحدات الاستيطانية الموافق عليها قدر استطاعته.

كما أشار جانتس إلى أنه وافق على خطط لبناء 1300 وحدة سكنية جديدة للفلسطينيين في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية بالضفة الغربية، وهو أمر لم يحدث منذ أكثر من عقد.