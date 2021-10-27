الخميس 28 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موقع أمريكى: مكالمة متوترة بين غانتس وبلينكن

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن اعتراضه على إقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية سادها التوتر، مع وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، وفقا لما نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين.

ووصف مسؤول إسرائيلي المكالمة بين بلينكن وغانتس بـ"الصعبة جدا"، لافتا إلى أن الأمريكيين "أعطونا بطاقة صفراء".

ووفقا للمسؤولين الإسرائيليين، أخبر بلينكن جانتس أن عدد الوحدات الاستيطانية الجديدة غير مقبول وكذلك مواقعها المقترحة في عمق الضفة الغربية، داعيا وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن يأخذ بمزيد من الاعتبار في المستقبل، موقف الولايات المتحدة بشأن المستوطنات.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن الموقف الأمريكي بخصوص المستوطنات كان أشد صرامة مما توقعوا، لكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أن الانتقادات جاءت بشكل رئيسي من وزارة الخارجية، فيما لم يتخذ البيت الأبيض أي مواقف علنية بعد، على حد وصفهم.

ووفقا لما نقله موقع "أكسيوس"، أخبر حانتس بلينكن أنه يتفهم مخاوف الإدارة الأمريكية، وأنه عمل على تقليل عدد الوحدات الاستيطانية الموافق عليها قدر استطاعته.

كما أشار جانتس إلى أنه وافق على خطط لبناء 1300 وحدة سكنية جديدة للفلسطينيين في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية بالضفة الغربية، وهو أمر لم يحدث منذ أكثر من عقد.

وزير الخارجية الامريكي المستوطنات بينى غانتس الاحتلال ااسرائيلي الضفة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

السيسى يفاجئ الطفل المعجزة حافظ القرآن على الهواء.. تفاصيل المداخلة كاملة

«ارتفاع في الحرارة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسى لـ الطفل المعجزة: أطلب منى أى حاجة وما تتكسفش

السيسي لمبروك عطية: مش كل اللي بيسمعوك ثقافتهم واحدة

الرئيس السيسى للطفل المعجزة: أنت معاك البركة كلها.. ومحتاجين نهتم باللغة العربية

موعد وأماكن سقوط الأمطار على جميع محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: مصر بلا طوارئ

د.محمد شادي

فيسبوك.. ترامب والهند

ماجد حبته

رئيس رومانيا فى القاهرة

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

حماس: زيادة البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية تفضح استهتار الاحتلال

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على بناء 3144 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

الأردن يدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة بفلسطين