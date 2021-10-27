الصناعات الغذائية: الغربية من المحافظات المهمة في صناعات الألبان والحلويات

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية أن محافظة الغربية يتواجد بها أكثر من نحو 1400 مصنع غذائي ومن المحافظات المهمة في صناعات الألبان والحلويات والمجازر وغيرها.

في السياق، قال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن اختيار محافظة الغربية لعقد ندوة لرفع الوعي بمتطلبات سلامة الغذاء؛ تماشيًا مع استراتيجية الغرفة وسعيها لتعزيز التواصل مع شركات الأغذية أعضاء الغرفة فى كافة المحافظات وبالأخص بالمحافظات التى تشهد تكتل فى التصنيع الغذائى بهدف تنمية وتطوير المنشأت من خلال برنامج متكامل يهدف إلى رفع قدرات العاملين من خلال بروتوكول تعاون مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية وتقديم خدمات تمويلية تتناسب مع احتياجات المنشأت.

أضاف الجزايرلي، خلال ندوة بالغربية، سعداء بشراكتنا مع هيئة سلامة الغذاء ومحافظة الغربية والبنك الأهلي المصري ومشروع طيب لدعم سلامة الغذاء بالمصانع والشركات، مشيراً أن محافظة الغربية من أهم المحافظات الصناعية حيث يتواجد بها أكثر من نحو ١٤٠٠ مصنعاً غذائيا، والمحافظات الهامة في صناعات الألبان والحلويات والمجازر وغيرها.

من جانبه، أكد د. حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الشراكة بين الهيئة وغرفة الصناعات الغذائية تدعم نشر مفهوم سلامة الغذاء في مصر، لافتاً إلى استمرار التعاون لدعم توافق الشركات بمتطلبات سلامة الغذاء في كافة المحافظات، مشيرا أن محافظة الغربية هامة جداً في صناعة الألبان وتوفير الأمن الغذائي.

أشار منصور إلي أهمية توافق الشركات بمتطلبات سلامة الغذاء حيث أن فاتورة الدولة لتلوث الغذاء مكلفة جداً أكثر من تكلفة سلامة الغذاء بالمصانع وتعد قضية هامة جداً لمصر سواء فيما يتعلق بتوفير الغذاء الآمن للمستهلك أو زيادة الصادرات الوطنية والنفاذ لأسواق العالم حيث يعد قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية من أهم القطاعات التصديرية، لافتاً أن شروط سلامة الغذاء واجبة وملزمة علي كل مصنع ولا تهاون بحقها.