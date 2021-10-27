الأربعاء 27 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الصناعات الغذائية: الغربية من المحافظات المهمة في صناعات الألبان والحلويات

أشرف الجزايرلي
أشرف الجزايرلي

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية أن محافظة الغربية يتواجد بها أكثر من نحو 1400 مصنع غذائي ومن المحافظات المهمة في صناعات الألبان والحلويات والمجازر وغيرها.

في السياق، قال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن اختيار محافظة الغربية لعقد ندوة لرفع الوعي بمتطلبات سلامة الغذاء؛ تماشيًا مع استراتيجية الغرفة وسعيها لتعزيز التواصل مع شركات الأغذية أعضاء الغرفة فى كافة المحافظات وبالأخص بالمحافظات التى تشهد تكتل فى التصنيع الغذائى بهدف تنمية وتطوير المنشأت من خلال برنامج متكامل يهدف إلى رفع قدرات العاملين من خلال بروتوكول تعاون مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية وتقديم خدمات تمويلية تتناسب مع احتياجات المنشأت.

أضاف الجزايرلي، خلال ندوة بالغربية، سعداء بشراكتنا مع هيئة سلامة الغذاء ومحافظة الغربية والبنك الأهلي المصري ومشروع طيب لدعم سلامة الغذاء بالمصانع والشركات، مشيراً أن محافظة الغربية من أهم المحافظات الصناعية حيث يتواجد بها أكثر من نحو ١٤٠٠ مصنعاً غذائيا، والمحافظات الهامة في صناعات الألبان والحلويات والمجازر وغيرها.

من جانبه، أكد د. حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الشراكة بين الهيئة وغرفة الصناعات الغذائية تدعم نشر مفهوم سلامة الغذاء في مصر، لافتاً إلى استمرار التعاون لدعم توافق الشركات بمتطلبات سلامة الغذاء في كافة المحافظات، مشيرا أن محافظة الغربية هامة جداً في صناعة الألبان وتوفير الأمن الغذائي.

أشار منصور إلي أهمية توافق الشركات بمتطلبات سلامة الغذاء حيث أن فاتورة الدولة لتلوث الغذاء مكلفة جداً أكثر من تكلفة سلامة الغذاء بالمصانع وتعد قضية هامة جداً لمصر سواء فيما يتعلق بتوفير الغذاء الآمن للمستهلك أو زيادة الصادرات الوطنية والنفاذ لأسواق العالم حيث يعد قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية من أهم القطاعات التصديرية، لافتاً أن شروط سلامة الغذاء واجبة وملزمة علي كل مصنع ولا تهاون بحقها.

محافظة الغربية الصناعات الغذائية صناعات الألبان هيئة سلامة الغذاء المحافظات الصناعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

«ارتفاع في الحرارة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

خيوط الذهب.. منتجو الحرير يكشفون عن دور الدولة فى دعمهم

موعد وأماكن سقوط الأمطار على جميع محافظات مصر

الأهلى يهزم الإسماعيلى برباعية فى ليلة تألق الوافدين الجدد

«استنكار واحتجاج وتبرير».. تفاصيل أزمة وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحى

حبس محمد سمير بتهمة تبديد منقولات الإعلامية إيمان أبوطالب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: مصر بلا طوارئ

د.محمد شادي

فيسبوك.. ترامب والهند

ماجد حبته

رئيس رومانيا فى القاهرة

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الأحزاب اليهودية بالكنيست تسقط مشروع قانون لتخليد ذكرى مجزرة كفر قاسم

مؤسسة دولية تدين قرار الاحتلال تصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية «إرهابية»

أزمة «مستوطنات الضفة».. خلاف جديد يُعقد العلاقات بين إسرائيل وأمريكا