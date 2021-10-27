إيطاليا: قمة مجموعة العشرين ستناقش التحول البيئى

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أن قضية "التحول البيئي" ستحظى بتركيز قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في روما يومي السبت والأحد المقبلين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نسختها العربية عن دراجي قوله في لقاء مع مسئولين نقابيين اليوم الأربعاء، أن المشاركين في قمة العشرين سيناقشون سبل تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتحقيق الأهداف الدولية المعلنة.

وأضاف أن أوروبا تحركت بتصميم كبير في هذا الصدد، ومع ذلك لا يمكن معالجة أزمة المناخ إلا إذا قررت جميع دول مجموعة العشرين التصرف بطريقة متزامنة ومنسقة وشجاعة.

وأعرب عن اعتقاده بأنه من الضروري التركيز على التدريب لخلق المهارات اللازمة لمواجهة الثورة البيئية، جنبًا إلى جنب مع الثورة الرقمية.

وأشار رئيس الحكومة الإيطالية إلى أن تلك التغييرات التاريخية تتطلب استثمارات طموحة، حيث تم إطلاق صندوق الجيل القادم في الاتحاد الأوروبي، وعبارة عن خطة بقيمة 750 مليار يورو لتمويل مشاريع التنمية والإصلاحات، وكذلك تعزيز الابتكار وسد الفجوات المناطقية وتشجيع توظيف قطاعات السكان الأضعف في سوق العمل، بما يشمل الشباب والنساء.

وعلى صعيد آخر، تعهد وزراء مالية مجموعة العشرين، بالإبقاء على سياسات التحفيز الاقتصادي لضمان التعافي من تبعات جائحة كوفيد-19.

وقال بيان رسمي صادر عن الوزراء بعد انتهاء الاجتماع، إنه وسط المخاطر المستمرة: "سنواصل الحفاظ على الانتعاش، وتجنب أي سحب مبكر لإجراءات الدعم".

وفي حين أن الانتعاش الاقتصادي العالمي كان قويا بالاجمال، الا ان البيان أشار الى "تباينه الشديد" بين البلدان.

وقال البيان: "نؤكد من جديد عزمنا على استخدام جميع الأدوات المتاحة طالما كان ذلك مطلوبا لمعالجة التبعات السلبية لكوفيد-19، ولا سيما على أولئك الأكثر تضررا".

وأضاف البيان أن المسؤولين يراقبون في الوقت نفسه "عن كثب" ارتفاع الأسعار.